復設關島辦事處考量5重點　外交部否認軍事考量

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

外交部上周宣佈重啟駐關島辦事處，引來台美軍事合作聯想。對此，外交部發言人歐江安9日否認，「軍事合作不是我們在關島設處的考量」，主要是考量雙邊經貿往來、鞏固邦交、海洋科學研究合作、醫療合作與國人急難救助。

駐關島辦事處在2017年8月關閉，時隔近3年，外交部上週宣布將恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，加強我國與西太平洋地區的整體經貿交流及合作關係，增進多邊互動。此一規劃也引來外界「軍事合作」聯想，甚至還建議派駐官員應有軍事背景者尤佳。

對此，外交部9日舉行例行記者會，發言人歐江安否認傳聞，強調重啟「駐關島台北經濟文化辦事處」主要考量有5點：

1、經貿商務：近年來台灣與關島的經貿關係越趨熱絡，我國企業如麗寶建設、第一商業銀行、亞洲水泥、中華航空公司等均陸續赴關島投資。復設駐關島辦事處可有效促進雙邊經貿交流，加強我與西太平洋地區的整體經貿交流及合作關係。

2、鞏固邦交：我國前於1991年5月恢復在關島設處，其主要任務之一係做為我拓展鄰近太平洋島國關係之重要平台，當時經該處推動，我國先後與馬紹爾群島（1998年）及帛琉（1999年）建交。上（2019）年索羅門群島及吉里巴斯相繼與我國斷交，顯示中國勢力已大幅滲入太平洋地區，恢復設置駐關島辦事處當可就近協助鞏固我現有太平洋友邦邦誼，拓展我與其他太平洋島國之實質關係。

3、海洋合作：關島地處西太平洋中心，擁有豐沛的海洋科學研究資源，復設關島辦事處後，可與美國當地研究機構洽談海洋科學之交流與合作。

4、醫療合作：我推動關島醫療旅遊，遊客來台轉診漸展成效。著眼醫療觀光前景，台安醫院及中國醫藥大學附設醫院與關島當地醫療院所展開密切合作，而本部今年4月推出的短片「翻轉人生」就是取材於關島居民跨海來台就醫的故事。復設駐關島辦事處將能推廣我醫療旅遊，強化台灣優質國際醫療形象。

5、急難救助：我國每年赴關島觀光約2萬人次，為關島各國國際旅客中排名第三高者，復設的駐關島辦事處可就近提供旅關國人所需各項協助。