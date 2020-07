瘋電影／紅鞋公主與七矮人　穿上紅鞋就變瘦接吻解詛咒

文/賴賴

瘋言瘋語:

白雪公主和梅林的愛情故事,非常特別且充滿魔法,果然韓國式的童話比較單純,故事線條單一,主旨鎖在不以貌取人,心美最重要,很不錯的教育內涵,很適合小女孩觀賞,女為悅己者容,卻為真愛付出生命,真正的愛情無關乎外在條件的,果然是給小朋友看得,又是一部長大會發現現實不是這樣的童話。

以單線條的簡單劇情,卻有深度內涵,適合女孩子的童話故事結構,2DQ版人物設計為主,七個小矮人圍繞著紅鞋女孩,正因為女孩的美貌而一見鍾情,並不是因為女孩的善良或是善行,哈,劇本瑕疵,反正重點就是,不論愛情是怎麼開始,精誠所至金石為開,沒有衝不破的難關,正能量的電影,不錯看。



片 名:紅鞋公主與七矮人

英文片名:Red Shoes and the Seven Dwarfs

類 型:動畫動作冒險

上映日期:2020-01-30

片 長:01時32分

導 演:洪性昊(Sung-ho HONG)

演 員:山姆克萊弗林(Sam Claflin) 、 派屈克華博頓(Patrick Warburton) 、 克蘿伊摩蕾茲(Chloe Grace Moretz)

國 家:韓國

語 言:英語

發行公司:可樂電影



劇情大綱



王子和公主一定是俊男美女嗎?只要有自信,公主依然怪美的…



梅林領軍的七名帥氣王子因為中了女巫詛咒而變成七個小矮人,解除詛咒的唯一方法,是親吻王國裡最美麗的女子。”大尺寸”的白雪公主,因意外穿上原本屬於邪惡皇后蕾吉娜的一雙魔法紅鞋,獲得了魔鏡口中最美的外貌。當白雪公主遇上了七矮人,矮人們深信美麗的她就是那個可以破除詛咒的人,為了向她索吻,決定陪同出發尋找她失蹤的國王父親,展開一段充滿魔法的刺激冒險。白雪公主真的就是詛咒說的那個”美麗女子”嗎?而旅途中日漸生情的梅林與白雪,除了抵抗前來奪回紅鞋的蕾吉娜,也擔心魔咒順利解除後即將恢復原貌的兩人,是否能如願過著幸福快樂的日子呢?



《白雪公主與七矮人》是經典的白雪公主故事又一大銀幕奇幻改編,此次也融合眾多童話首度集結,並找來《冰雪奇緣》艾莎的人物設計總監金相鎮(Jin Kim),以及《哆啦A夢:大雄之宇宙英雄記》製片、《花木蘭》金獎導演、《神鬼奇航》艾美獎編曲,夢幻聯手打造全新升級的公主動畫電影。配音卡司更邀來”超殺女”克蘿伊摩蕾茲、《飢餓遊戲》山姆克萊弗林首度攜手為白雪”胖”公主與”矮醜”帥王子配音,增添魅力趣味。此片以「近年來人們逐漸重視事物的外在勝過內心」的概念為出發,賦予「外貌不是唯一、內在才更美麗」的寓教於樂意義,絕對是今年寒假唯一必看公主動畫,邀您加入破除魔咒/歧視的刺激冒險!

▲受巫婆詛咒之後帥氣不再。

▲不僅變成小矮人,看到美女立刻現原形。

▲姊也是魔法變得,變瘦變美而已。

★★★歡迎加入瘋電影家族:https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI