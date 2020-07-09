瘋電影／紅鞋公主與七矮人　穿上紅鞋就變瘦接吻解詛咒

文／賴賴

瘋言瘋語：

白雪公主和梅林的愛情故事，非常特別且充滿魔法，果然韓國式的童話比較單純，故事線條單一，主旨鎖在不以貌取人，心美最重要，很不錯的教育內涵，很適合小女孩觀賞，女為悅己者容，卻為真愛付出生命，真正的愛情無關乎外在條件的，果然是給小朋友看得，又是一部長大會發現現實不是這樣的童話。

以單線條的簡單劇情，卻有深度內涵，適合女孩子的童話故事結構，2DQ版人物設計為主，七個小矮人圍繞著紅鞋女孩，正因為女孩的美貌而一見鍾情，並不是因為女孩的善良或是善行，哈，劇本瑕疵，反正重點就是，不論愛情是怎麼開始，精誠所至金石為開，沒有衝不破的難關，正能量的電影，不錯看。



片 名：紅鞋公主與七矮人

英文片名：Red Shoes and the Seven Dwarfs

類 型：動畫動作冒險

上映日期：2020-01-30

片 長：01時32分

導 演：洪性昊(Sung-ho HONG)

演 員：山姆克萊弗林(Sam Claflin) 、 派屈克華博頓(Patrick Warburton) 、 克蘿伊摩蕾茲(Chloe Grace Moretz)

國 家：韓國

語 言：英語

發行公司：可樂電影



劇情大綱



王子和公主一定是俊男美女嗎？只要有自信，公主依然怪美的…



梅林領軍的七名帥氣王子因為中了女巫詛咒而變成七個小矮人，解除詛咒的唯一方法，是親吻王國裡最美麗的女子。”大尺寸”的白雪公主，因意外穿上原本屬於邪惡皇后蕾吉娜的一雙魔法紅鞋，獲得了魔鏡口中最美的外貌。當白雪公主遇上了七矮人，矮人們深信美麗的她就是那個可以破除詛咒的人，為了向她索吻，決定陪同出發尋找她失蹤的國王父親，展開一段充滿魔法的刺激冒險。白雪公主真的就是詛咒說的那個”美麗女子”嗎？而旅途中日漸生情的梅林與白雪，除了抵抗前來奪回紅鞋的蕾吉娜，也擔心魔咒順利解除後即將恢復原貌的兩人，是否能如願過著幸福快樂的日子呢？



《白雪公主與七矮人》是經典的白雪公主故事又一大銀幕奇幻改編，此次也融合眾多童話首度集結，並找來《冰雪奇緣》艾莎的人物設計總監金相鎮（Jin Kim），以及《哆啦A夢：大雄之宇宙英雄記》製片、《花木蘭》金獎導演、《神鬼奇航》艾美獎編曲，夢幻聯手打造全新升級的公主動畫電影。配音卡司更邀來”超殺女”克蘿伊摩蕾茲、《飢餓遊戲》山姆克萊弗林首度攜手為白雪”胖”公主與”矮醜”帥王子配音，增添魅力趣味。此片以「近年來人們逐漸重視事物的外在勝過內心」的概念為出發，賦予「外貌不是唯一、內在才更美麗」的寓教於樂意義，絕對是今年寒假唯一必看公主動畫，邀您加入破除魔咒/歧視的刺激冒險！

▲受巫婆詛咒之後帥氣不再。

▲不僅變成小矮人，看到美女立刻現原形。

▲姊也是魔法變得，變瘦變美而已。

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