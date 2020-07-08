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瘋電影／天后小助理　利用下班時間接CASE

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文／賴賴

▲▼天后小助理。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

原來是北京有參與製作，才在想說這應該是環球影業製作影片以來，最X的一部，劇本沉悶節奏混亂過程無新意，最重要的是這也不是真人真事，怎麼能把音樂電影寫得如此之悶，黑人歌手的音樂應該是非常多元且豐富影片特效的，結果唯一的一首歌，無法與韓劇OST相比，果然電影業被武漢病毒傷得不淺。

整部戲唯一就是看女主角，但實在沒有什麼劇情能夠發揮，單就腳色呈現也偏木，這整體比較像是網路電影，不具備戲院電影的格局。


片　　名：天后小助理
英文片名：The High Note
類　　型：劇情
上映日期：2020-06-24
片　　長：未提供
導　　演：妮莎嘉娜卓(Nisha Ganatra)
演　　員：達柯塔強生(Dakota Johnson) 、 比爾普曼(Bill Pullman) 、 崔西艾莉絲羅斯(Tracee Ellis Ross) 、 冰塊酷巴(Ice Cube) 、 艾迪伊薩(Eddie Izzard)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球


劇情大綱

《天后小助理》一片設定在洛杉磯流行音樂圈光彩奪目、紙醉金迷的世界，故事描述流行樂天后葛蕾絲（崔西艾莉絲羅斯 飾）無與倫比的才華和目中無人的自大狂，已經達到了令人難以忍受的巔峰。瑪姬（達柯塔強生 飾）是葛蕾絲工作負荷超載的私人小助理，她總是被葛蕾絲呼來喚去，只能幫她跑跑腿，做一大堆瑣碎的雜事，但是瑪姬仍然希望能夠實現她從小就擁有的夢想，成為一名音樂製作人。當葛蕾絲的經紀人（冰塊酷巴 飾）給了她一個能夠改變她歌唱生涯的選擇時，瑪姬和葛蕾絲就想出了一個計劃，可能可以永遠改變她們的人生。

▲▼天后小助理。（圖／yahoo）

▲崇拜女歌手擔任他的助理。

▲▼天后小助理。（圖／yahoo）

▲希望自己製作一張唱片試逢男孩出現。

▲▼天后小助理。（圖／yahoo）

▲唱片公司對於老歌手不再想要花錢製作唱片。

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