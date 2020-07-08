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《呷賽》風波／控鮑魚三妹「毀我一生」！吃屎哥北檢摔手機：當藝人塑膠做的

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記者劉昌松、莊智勝／台北報導

網路紅人吃屎哥游兆霖、法拉利姐張婷婷合作推出新單曲《呷賽》，不料卻遭到曾是法拉利姐團員的鮑魚三妹黃怡萍在MV及各大新聞網站留言，指控是「一群騙子」、「拿別人錢吃喝玩樂」，氣得吃屎哥親赴北檢提告妨害名譽。談到鮑魚三妹，吃屎哥餘怒未消，雙眼脹紅、憤怒將手機摔到地面，大吼「當我藝人塑膠做的喔？」痛呼自己4年來的心血、正面形象全都被她給毀了。

▲▼網路紅人吃屎哥親赴北檢提告鮑魚三妹，怒摔手機「當我藝人塑膠做的喔？」（圖／記者劉昌松攝）

▲吃屎哥親赴北檢提告鮑魚三妹。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，鮑魚三妹在與吃屎哥、法拉利姐合作拍攝《呷賽》MV後爆出糾紛，憤而在YouTube、各大媒體新聞下方留言，指控2人根本就是「一群騙子」，自己不但一直遭到2人利用，錢也被吞到他們口袋裡，拿著別人的錢到處吃喝玩樂，「一群騙子，專門利用別人為你們做事，我還沒把你們真面目拆破！我們不是好利用，我鮑魚三妹黃怡萍不是給你們好利用的啦！」

雖然事後鮑魚三妹已經刪除貼文並公開道歉，同時還打出悲情牌，表示自己踏上演藝之路一直遭到家裡反對，此次拍攝MV又沒有錢拿，因此遭到父母責難，甚至被趕出家門、斷絕關係，「我壓力真的很大！」

但吃屎哥駁斥，當初廠商贊助拍攝《呷賽》MV時，是鮑魚三妹自願無酬演出，且自己根本就沒跟她拿錢，因此決定於8日下午親赴北檢提告妨害名譽，捍衛自身清白。

▲▼網路紅人吃屎哥親赴北檢提告鮑魚三妹，怒摔手機「當我藝人塑膠做的喔？」（圖／記者劉昌松攝）

▲吃屎哥憤怒將自己用了4年的手機重重摔在地上，怒吼「當我藝人塑膠做的喔？」（圖／記者劉昌松攝）

下午2時許，吃屎哥現身北檢，被現場記者問及鮑魚三妹一事，當場雙眼脹紅、情緒激動地將用了4年的手機猛力摔在地上，怒吼「當我藝人塑膠做的喔？蛤！當我塑膠做的喔？」吃屎哥忿忿不平地說，自己這麼辛苦，4年來為了這首歌，但今天全毀在她手上，「我的心血白費了耶！我正面形象耶！」

「雖然後來她有貼留言（道歉），可是我今天不要讓她認為我們藝人好欺負！」吃屎哥說，自己辛苦了這麼多年，就因為鮑魚三妹禍從口出，惹出這麼多毛病，「太離譜、太不應該！毀了我一生耶，都是她害的！這位黃小姐從頭到尾就是想要紅，才跑去亂留言，她今天是有簽合約的，結果這樣太離譜，影響我的點閱率、觀看率，影響我藝人形象、這4年的形象，這首歌我付出這麼多心血、勞力，就是被她毀了，太不公平！」

►《呷賽》MV下怒嗆「一群騙子」！吃屎哥摃上鮑魚三妹　下午將赴北檢提告

▼吃屎哥痛斥鮑魚三妹太離譜，「毀了我一生」。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼網路紅人吃屎哥親赴北檢提告鮑魚三妹，怒摔手機「當我藝人塑膠做的喔？」（圖／記者劉昌松攝）

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吃屎哥鮑魚三妹呷賽

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