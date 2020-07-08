《呷賽》MV下怒嗆「一群騙子」！吃屎哥摃上鮑魚三妹　下午將赴北檢提告

▲吃屎哥上週六（4日）才與法拉利姐在西門町宣傳新單曲《呷賽》。（圖／記者張一中攝）

記者莊智勝／台北報導

網路紅人吃屎哥游兆霖、與法拉利姐張婷婷合作推出新單曲《呷賽》，4日還在西門町合體大動作宣傳新歌，豈料今日卻爆出糾紛，曾是法拉利姐團員的鮑魚三妹黃怡萍在MV下方留言控訴，游兆霖、張婷婷根本就是一群騙子，專門利用別人為他們做事，還拿著人家的錢到處吃喝玩樂。對此，游兆霖硬起來喊告，強調鮑魚三妹控訴的皆非事實，今（8日）下午2時將前往北檢提告妨害名譽。

據悉，鮑魚三妹日前在《呷賽》MV下方留言，控訴游兆霖、張婷婷2人是「一群騙子，專門利用別人為你們做事，我還沒把你們真面目拆破！我們不是好利用，我鮑魚三妹黃怡萍不是給你們好利用的啦！」不只如此，鮑魚三妹更控訴2人侵吞款項，拿著別人的錢到處吃喝玩樂，自己不但一直遭到2人利用，錢也被吞到他們口袋裡。

▲吃屎哥與法拉利姐遭控是「一群騙子」。（圖／記者張一中攝）

對此，游兆霖則回應，當初拍攝《呷賽》MV時，是鮑魚三妹主動答應無償拍攝，一切都有合約為證，況且自己也沒有跟對方拿錢，如今無故遭到抹黑，經考量後將強硬提告，今下午2時將前往北檢提出妨害名譽告訴，「我會把證據都準備好，還我一個清白公道！」

《ETtoday新聞雲》實際瀏覽《呷賽》MV下方評論，發現黃怡萍留言已經刪除，並於昨日補上道歉啟事，直指自己因為個人家庭因素，參加MV拍攝後卻沒賺到錢，因此被爸媽罵得很慘，甚至還被趕出家門、斷絕父女關係，「我真的壓力很大，無可奈何，才會損壞他們的名譽，對全部人造成困擾及影響，真的很對不起各位。」

▼鮑魚三妹昨已刪文並發出道歉啟事。（圖／翻攝YouTube）