牙齒咬合不正影響顏值和自信　如何把握「不拔牙」黃金矯正期

▲謝欣樺指出，美國與日本矯正學會都建議孩子7歲時，就要進行齒顎矯正的檢查。（圖／維思登提供）



記者楊淑媛／桃園報導

牙齒咬合不正、不整齊，不但會影響顏值和笑容與自信，甚至還引發孩童的發育與健康等問題，因此，格外受到家長們的重視。桃園維思登牙醫診所謝欣樺醫師指出，許多家長對於孩子牙齒咬合不正，最常詢問的是「牙齒矯正一定要等換牙完成嗎？」、一定要拔牙嗎？什麼年紀矯正是最好的時間點？

謝欣樺說，美國與日本矯正學會都建議孩子7歲時，就要進行齒顎矯正的檢查。因為，早期咬合不正會影響咀嚼、發音、甚至發育，所以早期發現，讓醫師評估是否需早期介入，醫師在治療上可發揮的空間較多。

▲牙齒整齊好看，可幫助顏值加分和增加自信。（圖／維思登提供）

兒童要把握第一階段 7～10歲的黃金矯正期，若於此階段開始重視牙齒排列和呼吸吞嚥功能，將大大影響孩童日後的發育成長期，讓牙齒骨骼可順著發育成長而調整？簡單來說, 兒童矯正是矯正習慣與骨頭大方向，朝向未來「不拔牙」矯正牙齒，只要骨頭空間夠，牙齒自然會排列整齊，還可藉由肌功能改正並雕塑出漂亮臉型。

▲牙醫診所各項現代化和科技化的診療設備。（圖／維思登提供）



13歲後乳牙均換牙完畢，骨頭皆逐漸定型，若空間嚴重不足或骨凸，拔牙機率高，牙齒矯正為藉由矯正器幫助牙齒精細的排列。謝欣樺醫師進一步指出：兒童牙齒的矯正是一種特殊專門的領域，不是每位兒童牙醫或矯正醫師都有專研，兒童矯正會針對口腔肌功能檢查，從舌頭吞嚥姿勢、口呼吸、正確飲食習慣等面向，在7~10歲乳牙換牙期，顎骨有生長潛力，早期的介入，可以將骨頭生長的方向誘導到我們期待的方向。

如小朋友常見的上顎骨發育不良(V型牙弓)，常會導致呼吸道狹窄，吸氧量不足，而有容易疲倦、黑眼圈的情況，此時適時給予上顎骨擴張器，將上顎骨撐開，藉由肌功能訓練師的幫助進行肌功能呼吸訓練,改善呼吸鼻塞及過敏的問題，同時減少成年後矯正複雜程度及需要拔牙的機會。

醫師通常會評估小朋友牙齒不整齊的原因，配合夜晚配戴肌功能訓練器，每天花10 分鐘肌功能練習， 練習正確吞嚥習慣、呼吸習慣、嘴巴閉合使用鼻子呼吸。另外一種選擇是兒童隱適美為隱形矯正的第一階段。

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