　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

牙齒咬合不正影響顏值和自信　如何把握「不拔牙」黃金矯正期

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲牙齒咬合不正，如何把握黃金矯正期。（圖／維思登提供）

▲謝欣樺指出，美國與日本矯正學會都建議孩子7歲時，就要進行齒顎矯正的檢查。（圖／維思登提供）

記者楊淑媛／桃園報導

牙齒咬合不正、不整齊，不但會影響顏值和笑容與自信，甚至還引發孩童的發育與健康等問題，因此，格外受到家長們的重視。桃園維思登牙醫診所謝欣樺醫師指出，許多家長對於孩子牙齒咬合不正，最常詢問的是「牙齒矯正一定要等換牙完成嗎？」、一定要拔牙嗎？什麼年紀矯正是最好的時間點？

謝欣樺說，美國與日本矯正學會都建議孩子7歲時，就要進行齒顎矯正的檢查。因為，早期咬合不正會影響咀嚼、發音、甚至發育，所以早期發現，讓醫師評估是否需早期介入，醫師在治療上可發揮的空間較多。

▲牙齒咬合不正，如何把握黃金矯正期。（圖／維思登提供）

▲牙齒整齊好看，可幫助顏值加分和增加自信。（圖／維思登提供）

兒童要把握第一階段 7～10歲的黃金矯正期，若於此階段開始重視牙齒排列和呼吸吞嚥功能，將大大影響孩童日後的發育成長期，讓牙齒骨骼可順著發育成長而調整？簡單來說, 兒童矯正是矯正習慣與骨頭大方向，朝向未來「不拔牙」矯正牙齒，只要骨頭空間夠，牙齒自然會排列整齊，還可藉由肌功能改正並雕塑出漂亮臉型。

▲牙齒咬合不正，如何把握黃金矯正期。（圖／維思登提供）

▲牙醫診所各項現代化和科技化的診療設備。（圖／維思登提供）

13歲後乳牙均換牙完畢，骨頭皆逐漸定型，若空間嚴重不足或骨凸，拔牙機率高，牙齒矯正為藉由矯正器幫助牙齒精細的排列。謝欣樺醫師進一步指出：兒童牙齒的矯正是一種特殊專門的領域，不是每位兒童牙醫或矯正醫師都有專研，兒童矯正會針對口腔肌功能檢查，從舌頭吞嚥姿勢、口呼吸、正確飲食習慣等面向，在7~10歲乳牙換牙期，顎骨有生長潛力，早期的介入，可以將骨頭生長的方向誘導到我們期待的方向。

如小朋友常見的上顎骨發育不良(V型牙弓)，常會導致呼吸道狹窄，吸氧量不足，而有容易疲倦、黑眼圈的情況，此時適時給予上顎骨擴張器，將上顎骨撐開，藉由肌功能訓練師的幫助進行肌功能呼吸訓練,改善呼吸鼻塞及過敏的問題，同時減少成年後矯正複雜程度及需要拔牙的機會。

醫師通常會評估小朋友牙齒不整齊的原因，配合夜晚配戴肌功能訓練器，每天花10 分鐘肌功能練習， 練習正確吞嚥習慣、呼吸習慣、嘴巴閉合使用鼻子呼吸。另外一種選擇是兒童隱適美為隱形矯正的第一階段。

・一年四季一瓶就搞定

ET快訊
嘉義情侶超火爆！女友賓士車被撞下山溝　「原因曝光」結局傻眼
Angelababy、黃曉明又爆離婚！「1張照曝」網：太明顯
3千萬勞斯萊斯撞凹大洞…《炮仔聲》女星老公當晚暖舉曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

牙齒咬合不正影響顏值和自信　如何把握「不拔牙」黃金矯正期

抗高溫！　蘇揆宣布全國中小學裝冷氣拚2020年夏季前完工

太熱！桃園「來鄉下種西瓜」提早半個月採收　義賣鄭文燦種的6顆大西瓜

雲林縣「民安6號」演習　動員400人虎尾高鐵登特區場

東石高中棒球隊經費短缺　建設老董廖敏雄霸氣捐助100萬

「阿斌哥大愛協會」攜手在地企業　連5年捐助百萬助清寒學子

瘋國內出遊登山溯溪　擅進保護區可罰20萬

台東縣政府推13場次「揪甘心電影院」　讓長輩回味青春

執行大規模威力掃蕩　南警三分局展現執法決心

「愛在基隆相遇時」未婚聯誼　林右昌為未婚男女浪漫牽紅線

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

牙齒咬合不正影響顏值和自信　如何把握「不拔牙」黃金矯正期

抗高溫！　蘇揆宣布全國中小學裝冷氣拚2020年夏季前完工

太熱！桃園「來鄉下種西瓜」提早半個月採收　義賣鄭文燦種的6顆大西瓜

雲林縣「民安6號」演習　動員400人虎尾高鐵登特區場

東石高中棒球隊經費短缺　建設老董廖敏雄霸氣捐助100萬

「阿斌哥大愛協會」攜手在地企業　連5年捐助百萬助清寒學子

瘋國內出遊登山溯溪　擅進保護區可罰20萬

台東縣政府推13場次「揪甘心電影院」　讓長輩回味青春

執行大規模威力掃蕩　南警三分局展現執法決心

「愛在基隆相遇時」未婚聯誼　林右昌為未婚男女浪漫牽紅線

游淑慧爆「三倍券綁悠遊卡最笨」　名嘴傻眼：天啊！

妻夫木聰「五分半舔腳床戲」激戰人妻嬌喘不停　自爆：約會看電影根本沒管劇情

二軍交流賽／尼寇力遭台電狙擊　張閔勛4安打助樂天奪勝

黃色浮球下死亡！瑞芳男「線繞脖子」溺斃…潛水客靠近嚇傻

Red Velvet出道6年首支小分隊！　SEULGI認了有壓力：擔心舞台的空蕩感

嘉義情侶超火爆！女友賓士車被撞下山溝　「原因曝光」結局超傻眼

雙腿長134cm！巨人正妹「身高205cm」愛穿高跟鞋　最大煩惱竟是「這個」

不斷更新／蘇智傑適時安打　統一7局5比3領先富邦

不斷更新／蘇緯達代打3分砲逆轉了！　7局兄弟9比5桃猿

美國無人機暗殺伊朗部隊指揮官　聯合國專員：違反國際法

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

南投超美瀑布奪命　當地人：哭死也沒用

白沙屯媽突煞迴轉進車行！首度駐駕員林

芳苑稻田光一片！案情神逆轉

苗議員PO爆乳婚紗照　網稱美呆了

力推大數據香蕉　屏東農產好智慧　

蜜香紅茶評鑑　「紅烏龍茶」參賽被淘汰

海拔0~3275M　500自行車好手競技奔武嶺

金包里號雙層觀光巴士開進北海岸

IKEA、新光影城相繼開幕　中壢大江樂見

即／海陸操演意外　上士陳志榮不治

白沙屯媽衝清水餐廳　信徒：老闆要發了

酪梨成水果新「綠金」　銀獅農場20年前有先見

新北「夜漁港三倍爽」11日起跑

嘉縣小小警察體驗營六梯次　120名全程免費

更多熱門

相關新聞

牙齒潔淨逐漸被現在年輕人所重視

牙齒潔淨逐漸被現在年輕人所重視

現代上班族平時上班時間長，坐辦公室經常喝咖啡、茶或飲料，不少人的牙齒就因為色素沉澱堆積而變黃了，到底該怎麼辦？

豆腐鯊神秘發現：眼球上竟佈滿牙齒

豆腐鯊神秘發現：眼球上竟佈滿牙齒

女子牙齒根管細菌滋生而長「牙包」

女子牙齒根管細菌滋生而長「牙包」

咬冰塊、愛托腮超NG！醫曝「5壞習慣」害滿口歪牙

咬冰塊、愛托腮超NG！醫曝「5壞習慣」害滿口歪牙

術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利

術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利

關鍵字：

牙齒咬合不正不拔牙黃金矯正期維思登牙醫謝欣樺

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

3千萬勞斯萊斯撞凹帥喊「免賠」！　陳小菁挺老公

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

即／微星總經理墜樓亡　公司悲痛證實

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面