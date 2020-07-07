　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

振興券開跑前先優惠　ATT推「滿千送萬」加碼　SOGO免消費送600元抵用券

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

記者蔡惠如／綜合報導

7月份消費市場因振興券蓄勢待發，百貨業者ATT、SOGO搶在振興券上路前，先發一波加碼抵用券衝來客，ATT集結旗下ATT4FUN、ATT4Recharge、ATT筷時尚3間賣場，推出消費滿千元送「ATT滿千送萬加碼券」，內有超過百家的櫃位優惠折抵，包括家電、配件與餐飲；SOGO台北3館則於即起推「提前加碼」，下載APP加入會員，就可免消費先獲得600元滿額抵用券。

近期最熱的話題無疑是振興券，百貨通路看準上半年民眾因疫情而壓抑的消費慾望，將有一波報復性消費商機，即便振興券7／15才正式開跑，目前已有通路先推優惠加碼，ATT集結旗下3館破百間櫃位，從7／10至8／30期間，民眾只要於ATT 4 FUN及ATT 4 Recharge當日單筆消費滿千元，可憑發票免費兌換總價值1萬元的「ATT滿千送萬加碼券」，最高單次可抵用5,000元優惠。

▲百貨在振興券上路前先推加碼搶人潮。（圖／ATT、SOGO提供）

▲百貨在振興券上路前先推加碼搶人潮。（圖／ATT、SOGO提供，以下同）

其優惠折抵範圍包括娛樂、服飾、配件與餐飲等，如台式燒肉飯賣飯食，消費任2份主餐憑券現折50元、發起人肉骨茶消費滿800元，憑券即贈價值120元的愛玉冰；療癒系主題餐廳Moomin Café，消費滿300元憑券即贈造型飲品、夢幻玻璃屋餐廳消費滿1,000元憑券現抵100元；泰式餐廳WOO Taiwan憑券消費享85折優惠及來店消費再贈200元抵用券。

▲百貨在振興券上路前先推加碼搶人潮。（圖／ATT、SOGO提供）

▲台式主打燒肉飯的賣飯食。

▲百貨在振興券上路前先推加碼搶人潮。（圖／ATT、SOGO提供）

▲新加坡發起人肉骨茶。

其他如GAP指定商品消費滿1,500元，憑券即贈價值1,999元的訂製服務；OWNDAYS消費滿3,300元憑券現折300元；ATT4Recharge祥建電器全館消費滿5萬元，限抵5,000元優惠。

▲百貨在振興券上路前先推加碼搶人潮。（圖／ATT、SOGO提供）

▲百貨在振興券上路前先推加碼搶人潮。（圖／ATT、SOGO提供）

▲熱門IP餐廳Moomin Café，以精緻的餐點及裝潢激發滿滿的少女心。

SOGO台北店也提前佈局，從即起下載SOGO APP並註冊會員成功，便可獲忠孝館「300元指定商品電子折價券」、「100元美食電子折價券」與復興館「200元振興電子折價券」，忠孝館300元折價券可適用化妝品、流行服飾、家電、休閒運動戶外服飾等，單筆消費滿3,000元可抵用；100元美食電子折價券則可用於餐飲、美食街、食品銘店與麵包，單筆消費滿500元可抵用。

▲百貨在振興券上路前先推加碼搶人潮。（圖／ATT、SOGO提供）

▲【忠孝館】SHISEIDO東京櫃 安耐曬勁涼啵啵防曬噴霧A60ml，價值1,010元，優惠價650元 （贈安耐曬金鑽高效防曬露12ml+深層水淨化潔顏油40ml）。

復興館200元抵用券使用方式，則於指定樓層單筆消費滿3,000元即可使用，且復興館8F目前正推出改裝出清活動，7/14前鍋具區全面4折起、小家電區全面7折起，等同商品特價滿額再折抵。

▲百貨在振興券上路前先推加碼搶人潮。（圖／ATT、SOGO提供）

▲【復興館】樂鍋史蒂娜 LA PASTA系列多用途鍋組+湯杓，原價17,780元，特價7,110元。

ET快訊
快訊／微星科技總經理突墜樓　腦漿外溢身亡
高議長補選登記截止！綠營3議員競爭　有1人捲319槍擊案、1
台中勞斯萊斯車主曝光！嗆「給你1萬夠不夠」喊冤：「碰瓷」是機
彰銀理專挪用客戶款項長達10年！金管會開罰1200萬
居服員拿外婆健保卡「偷預購三倍券」騙寄家裡！孫氣炸：還輸入他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

振興券開跑前先優惠　ATT推「滿千送萬」加碼　SOGO免消費送600元抵用券

東森購物「東妮寢飾」開館26折起　每日爆品限時價格比週年慶更狂

領起來！美廉社祭5000萬元「振興券」加碼　還有近300樣商品狂省300元

【廣編】LG TWINWash雙能洗　業界首創「分開洗」持續引領健康新趨勢

咖啡迷夢幻逸品限量追加　5折超值入手價強勢再現

雞塊、大薯、麥脆雞一次吃！麥當勞「深夜食堂」新開張　每日4小時狂省63元

影／限時5天「三倍券第二輪」預購明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1免費拿

【廣編】iRent推「多元運具，優惠加倍」　最高送汽車270分鐘、機車90分鐘

【廣編】首次跨界結合運動營養品　萬歲牌沛力堅果添加「乳清蛋白」

【廣編】LUXGEN URX 5+1樂活款「一車多用」SUV首選　早鳥優惠價84.8萬起

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

振興券開跑前先優惠　ATT推「滿千送萬」加碼　SOGO免消費送600元抵用券

東森購物「東妮寢飾」開館26折起　每日爆品限時價格比週年慶更狂

領起來！美廉社祭5000萬元「振興券」加碼　還有近300樣商品狂省300元

【廣編】LG TWINWash雙能洗　業界首創「分開洗」持續引領健康新趨勢

咖啡迷夢幻逸品限量追加　5折超值入手價強勢再現

雞塊、大薯、麥脆雞一次吃！麥當勞「深夜食堂」新開張　每日4小時狂省63元

影／限時5天「三倍券第二輪」預購明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1免費拿

【廣編】iRent推「多元運具，優惠加倍」　最高送汽車270分鐘、機車90分鐘

【廣編】首次跨界結合運動營養品　萬歲牌沛力堅果添加「乳清蛋白」

【廣編】LUXGEN URX 5+1樂活款「一車多用」SUV首選　早鳥優惠價84.8萬起

縣長故鄉有賊！金門「機車置物箱大盜」太囂張　網酸真好偷

職業覺醒解放能量！《天堂M》法師、黑妖、槍手三大職業7月8日正式改版

郭碧婷爆產前憂鬱　向太「深夜1舉動點名」：愛和物質金錢沒關係

使用三倍券也要「趨吉避凶」？　朱學恒：「這樣」最好用

分手後拋開5種習慣　快速忘掉前任，痛苦期縮一半

張立昂神模仿劉以豪王大陸　連晨翔甩許光漢秒猜對緋聞女友

我駐日內瓦人員確診新冠肺炎　外交部最新說明

中職／熬過推沾黏飆國罵！　林智勝快樂歸隊：感覺找回來了

NBA復賽免驚？英超最新檢測「2000人零確診」　哈特看德甲傷病狀況很憂心

台中22歲孕婦車禍卡車底！　警出動千斤頂與民眾合力救出

消費熱門新聞

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

首波三倍券預購倒數2天！「4大超商」優惠懶人包

屈臣氏7／6網路開賣中衛口罩2,700盒　

限時19天！麥當勞新「深夜食堂」雞塊、大薯一次吃

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

屈臣氏網店今開賣中衛口罩「炫霓紫」

神扯！中衛口罩1盒拍賣炒價4500元

領起來！美廉社祭5000萬元「振興券」加碼

30秒輕鬆完成！超商預購三倍券教學影片來了

民眾最愛咖啡買1送1！三倍券「預購+優惠」成功帶人流

双響泡泰日新口味　逆襲口碑黑歷史

Costco必囤清單好萊塢女星也愛用

預購3倍券！阿嬤5張卡花8分鐘崩潰

全聯北部首間咖啡廳！4款珍奶甜點超療癒

更多熱門

相關新聞

多走5分鐘、房價打7折！捷運永春站鄰信義計劃區　1500萬入手3房不是夢

多走5分鐘、房價打7折！捷運永春站鄰信義計劃區　1500萬入手3房不是夢

捷運永春站商圈有捷運、熱鬧市場，正對忠孝東路五段主要幹道，前往松山、內湖、南港地區很方便，與信義計畫區豪宅、百貨及頂級商辦聚落為鄰，5分鐘車程，最多房價打7折，中古電梯3房最低總價2500萬元能築巢，吸引年輕通勤族目光。

中國加入聯合國《武器貿易條約》

中國加入聯合國《武器貿易條約》

新光三越體振興券「買3千送1千」

新光三越體振興券「買3千送1千」

實體三倍券送到郵局！永康警啟動「顧選票」模式

實體三倍券送到郵局！永康警啟動「顧選票」模式

7月伯朗咖啡館 平日天天買一送一

7月伯朗咖啡館 平日天天買一送一

關鍵字：

振興券SOGO百貨SOGOATT

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面