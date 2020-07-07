振興券開跑前先優惠　ATT推「滿千送萬」加碼　SOGO免消費送600元抵用券

記者蔡惠如／綜合報導

7月份消費市場因振興券蓄勢待發，百貨業者ATT、SOGO搶在振興券上路前，先發一波加碼抵用券衝來客，ATT集結旗下ATT4FUN、ATT4Recharge、ATT筷時尚3間賣場，推出消費滿千元送「ATT滿千送萬加碼券」，內有超過百家的櫃位優惠折抵，包括家電、配件與餐飲；SOGO台北3館則於即起推「提前加碼」，下載APP加入會員，就可免消費先獲得600元滿額抵用券。

近期最熱的話題無疑是振興券，百貨通路看準上半年民眾因疫情而壓抑的消費慾望，將有一波報復性消費商機，即便振興券7／15才正式開跑，目前已有通路先推優惠加碼，ATT集結旗下3館破百間櫃位，從7／10至8／30期間，民眾只要於ATT 4 FUN及ATT 4 Recharge當日單筆消費滿千元，可憑發票免費兌換總價值1萬元的「ATT滿千送萬加碼券」，最高單次可抵用5,000元優惠。

▲百貨在振興券上路前先推加碼搶人潮。（圖／ATT、SOGO提供，以下同）

其優惠折抵範圍包括娛樂、服飾、配件與餐飲等，如台式燒肉飯賣飯食，消費任2份主餐憑券現折50元、發起人肉骨茶消費滿800元，憑券即贈價值120元的愛玉冰；療癒系主題餐廳Moomin Café，消費滿300元憑券即贈造型飲品、夢幻玻璃屋餐廳消費滿1,000元憑券現抵100元；泰式餐廳WOO Taiwan憑券消費享85折優惠及來店消費再贈200元抵用券。

▲台式主打燒肉飯的賣飯食。

▲新加坡發起人肉骨茶。

其他如GAP指定商品消費滿1,500元，憑券即贈價值1,999元的訂製服務；OWNDAYS消費滿3,300元憑券現折300元；ATT4Recharge祥建電器全館消費滿5萬元，限抵5,000元優惠。

▲熱門IP餐廳Moomin Café，以精緻的餐點及裝潢激發滿滿的少女心。

SOGO台北店也提前佈局，從即起下載SOGO APP並註冊會員成功，便可獲忠孝館「300元指定商品電子折價券」、「100元美食電子折價券」與復興館「200元振興電子折價券」，忠孝館300元折價券可適用化妝品、流行服飾、家電、休閒運動戶外服飾等，單筆消費滿3,000元可抵用；100元美食電子折價券則可用於餐飲、美食街、食品銘店與麵包，單筆消費滿500元可抵用。

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復興館200元抵用券使用方式，則於指定樓層單筆消費滿3,000元即可使用，且復興館8F目前正推出改裝出清活動，7/14前鍋具區全面4折起、小家電區全面7折起，等同商品特價滿額再折抵。

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