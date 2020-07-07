美女跨界遭嗆「被卡車撞別怪我」　全靠2字成功翻轉殯葬業

圖、文／鏡週刊

台灣各地殯葬業間的暴力衝突時有所聞，但新北市近年卻一片祥和，據統計，新北殯葬禮儀人員近8成是女性，外界解讀，是否女性溫柔婉約的形象，因此化解了不少暴戾之氣？

▲新北市一間禮儀公司從老闆（中）到員工，清一色都是美女。（圖／鏡週刊提供，下同）

其中有家禮儀公司從老闆到員工清一色都是美女，這群上百人的娘子軍不僅在喪禮中服務，還擔任宮廟、企業的招待，標榜婚喪喜慶通包。由於經常接觸生死，她們不少人都有靈異經驗，聽了讓人嘖嘖稱奇。

本刊循線找到正妹人力禮儀負責人君玲，她解釋會與同業發生衝突的殯葬業者，主要是在事故現場搶大體，但自己的案子幾乎都由熟人介紹，所以鮮少捲入這些紛爭。她要求員工以專業態度、整齊套裝，送往生者最後一程，並讓家屬的心靈得到撫慰。

她說，自己旗下的正妹白天是殯葬禮儀專員，晚上則擔任宮廟、企業招待，鮮少與人發生糾紛。不過，想在群雄割據的葬儀業立足，並沒那麼簡單。「公司剛成立時，我曾被同業帶走，要我割讓股份。」驚險的狀況，讓她至今餘悸猶存。

更慘的是，類似情況不只發生一次。君玲透露：「當時還有一些大哥當面警告我，說我已經跨過界了，哪天被大卡車撞，就不要怪他們沒提醒過我！」面對生命的威脅，家人十分擔憂，多次要求她離開這行，「但是這些大哥的話，只會讓我更有衝勁，我並不是要搶他們的生意，後來大家成為好友，現在他們還會幫我介紹生意。」

新北市殯葬業近幾年一個美女軍團異軍突起，在各大告別式中，都能看到他們的身影，可能也是娘子軍的加入，讓新北市的殯葬業，較為平靜，鮮少打打殺殺的事情發生，除此之外她們還擔任宮廟、企業的招待，標榜婚喪喜慶通包，非常有生意頭腦。

能打進葬儀業都非一般常人，而女姓工作者能立足在葬儀業，豈非容易？說到這行的規矩，正妹禮儀負責人君玲表示，簡單來說只有「尊重」二字。她要求員工以專業態度、整齊套裝，送往生者最後一程，並讓家屬的心靈得到撫慰，為了讓女力出頭，才打造出這支美女軍團，也讓她在業界闖出名號。

前台灣省議會議長劉炳偉、天道盟前盟主「蕭董」、藝人賀一航等名人的喪禮，都是君玲旗下的娘子軍在現場協助迎賓送客，由於效果不錯，其他殯葬業者也開始招攬正妹加入。腦筋動得快的君玲，則早一步將這群娘子軍推展到其他行業。

君玲認為，既然專業禮儀訓練在殯葬業可行，其他有「儀式」的行業應該也有需求，於是四處向各大宮廟、餐廳尋求合作機會，但一開始並不順利，很多人都會排斥，認為從事殯葬業的女生身上帶有穢氣，不適合神聖或喜慶的場合。

君玲告訴本刊：「我們有些妹妹是不碰大體的，企業或宮廟招待都是由這些妹妹負責，會找我們的大都是熟人介紹，因為我們的妹妹素質整齊、有規矩，事後業主也都十分滿意，名聲才慢慢傳開。

只是培訓禮儀專員，要她們先克服對大體的恐懼，才是最先面對的難關，「一般女生剛入這一行都覺得很酷，但真的要她們面對大體時，心裡難免恐懼。我絕不強迫，讓她們慢慢習慣，並告訴她們這就是人生最後的階段，心理建設完成後，就不會害怕。」君玲指出，培訓這些禮儀專員、化妝師，她自有一套完整的SOP。

氣質為重，踩高跟鞠躬「氣質」是君玲挑選禮儀專員的第一要件。她說，這些美女專員私下其實跟一般女生一樣，都是經過不斷的練習，才能夠勝任。尤其是在敬禮時，被要求穿高跟鞋、90度鞠躬，試過的人就會知道，這對腿部、腰部的壓力都十分巨大。



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