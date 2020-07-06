　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／港版國安法上路　引爆全球熱議！？　嚴震生：對陸來說「現在」就是最好時機

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新聞節目中心／綜合報導

就在香港主權移交23周年前夕6月30日，中國大陸通過了「港版國安法」，並且由大陸國家主席習近平快速簽署第49號主席令後正式上路。這個法案引發國際間兩種截然不同的反應，其中法國、英國、日本、歐盟等15個，聯合國會議成員國在內的27個國家立刻發表聯合聲明，呼籲大陸必須重新考慮「港版國安法」，因為這會威脅到香港人民的自由；但以古巴為代表的53個國家卻表示，支持大陸立法機關通過港區國安法。北京明知港版國安法會引發，美國等西方國家的抨擊，為什麼還是選在這時候火速的立法、實施？政大國關中心研究員嚴震生在《慧眼看天下》節目中分析，目前全球為了因應新冠肺炎大流行，事實上已經焦頭爛額，因此對大陸當局而言，現在就是通過國安法，最好的時機。

嚴震生認為，從去年的反送中示威開始，中國大陸官方就一直想透過實施國安法，來遏制社運份子，再加上2020年香港立法會選舉即將在9月初登場，現在通過國安法，也算是未雨綢繆。

儘管國際間對國安法的態度有所差異，但美國卻真正對大陸採取了制裁措施。美國國務卿龐培歐（或譯蓬佩奧）在6月29日宣布，要撤銷香港的特殊地位，管制國防設備與相關技術出口香港；美國商務部長羅斯也表示，將暫停對香港執行優惠待遇的法規。香港可說是美國的海外利益基地，有1300多家美國公司在香港，幾乎包括所有主要的美國金融企業。對此軍情與航空網站施孝瑋主編在《慧眼看天下》節目中表示，美國這一步就是殺敵一萬自損八千的險招，從經貿角度來說，美國的確有許多重要公司都在香港設有據點，但香港同時也是中國大陸對西方資本主義世界的重要關口，因此美國的制裁事實上，對大陸將會有相當程度的影響。

而美國會不會對中國大陸施加更多壓力，除了經貿之外，還有一個關鍵的點就是川普的連任之路。共和黨內部已經首度鬆口，說要是川普的民調再沒有起色，可能會退選，那麼華盛頓若是持續對北京施壓，可能會危及中美間的，第一階段貿易協議。嚴震生表示，美國慘澹的失業率才剛有起色，就又因為第二波疫情而受到衝擊，對川普而言，穩住經濟還是他能不能繼續選下去的重要支撐，所以為避免徹底徹底惹惱中國大陸，導致第一階段協議無法履行，川普事實上也不敢在香港問題上，徹底得罪中國。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：中美香港戰役 川普輸定了!? 實控線衝突延伸 中印恐爆海戰!? 衛星曝邊境巨型地圖 示主權寸土不讓!? 挑戰北京! 環太軍演邀台參加!?

《熱門影音推薦》

中印爆嚴重死亡肉搏 衛星曝大軍集結 解放軍不公佈死傷隱情!? 川普遭爆求習近平助連任!? 美中夏威夷閉門會談 7小時冷如冰!?

黑人解放日重啟造勢 川普捍衛白宮寶座!? 華為專利費反封殺 中企華爾街除牌潮!?

川普狂言派軍隊鎮壓示威 淪軍事強人國家!? 中印邊境軍人對峙 雙方增兵要開戰！？

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
快訊／平時就不穿內褲！「下空假Coser妹」到案說明了：只給
遭控性侵衛生所女員工　執行長再發聲：我也是受害者...曝背後
LIVE／「假Coser妹」離開派出所現身了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美副國務卿明訪韓！北韓開嗆「不屑被當工具」...南韓：敦促美朝對話

【黃寶慧】慧眼看天下／港版國安法上路　引爆全球熱議！？　嚴震生：對陸來說「現在」就是最好時機

高一性教育課要學生帶香蕉「教戴套」　家長打爆電話怒罵：助長性侵！

印尼峇里島擬9月11日解封　開放國際旅客登島

持刀剁碎老婆「鋸斷頭顱分割心肝」切成16塊！　老公裸身詭笑認了

安倍轉貼蔡英文「九州豪雨災情」推特　致台灣朋友：本人充滿了感激之情

女國手宿舍輕生亡！部長致歉...教練、隊長「否認施虐」落淚：感到心痛

她留處女夜等新婚激戰　老公脫褲竟是「奈米3cm」躺床…期待秒成怨恨！

懷孕期間未受皇室保護　哈利王子妻梅根控告英媒體

買不起智慧型！　農民爸買傳統手機送女兒「當場被摔爆」隔天自殺亡

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

李紫婷開全麥飆《煎熬》爆哭　火箭少女101改編合唱團歌曲...驚呆全場!!

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

《這個戀愛有罪嗎?》復播下猛藥　小池徹平強壓小三上床...渣到底

美副國務卿明訪韓！北韓開嗆「不屑被當工具」...南韓：敦促美朝對話

【黃寶慧】慧眼看天下／港版國安法上路　引爆全球熱議！？　嚴震生：對陸來說「現在」就是最好時機

高一性教育課要學生帶香蕉「教戴套」　家長打爆電話怒罵：助長性侵！

印尼峇里島擬9月11日解封　開放國際旅客登島

持刀剁碎老婆「鋸斷頭顱分割心肝」切成16塊！　老公裸身詭笑認了

安倍轉貼蔡英文「九州豪雨災情」推特　致台灣朋友：本人充滿了感激之情

女國手宿舍輕生亡！部長致歉...教練、隊長「否認施虐」落淚：感到心痛

她留處女夜等新婚激戰　老公脫褲竟是「奈米3cm」躺床…期待秒成怨恨！

懷孕期間未受皇室保護　哈利王子妻梅根控告英媒體

買不起智慧型！　農民爸買傳統手機送女兒「當場被摔爆」隔天自殺亡

鴻海6月營收月減6.83%　第2季營收季增21.5%優於預期

關詩敏合體孫盛希飆神曲...「連升4個Key」被誇：根本大魔王！

遭酸「年紀小卻迂腐」　李眉蓁回擊：不知道蘇貞昌阿伯有什麼問題！

國巨6月營收45.4億元「年成長48%」！累積前6月年增12%　中國廠區產能漸趨穩定

美副國務卿明訪韓！北韓開嗆「不屑被當工具」...南韓：敦促美朝對話

國民黨桃園市黨部搬家越搬越小！　邱奕勝：接地氣年省租金百萬

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

大家都在討論的「海洋友善防曬」是什麼？為了對地球好，沒有下海也要用嗎？

超狂服務！海底撈中友店推露營外送　25公里範圍內皆可送

楊懿軒「獻身台版IU」先修毛　19歲砸8萬轉大人

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

國際熱門新聞

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

英媒：中國可能7年前就知新冠病毒

夫妻玩「裸體摔角」！交疊到一半6歲兒撞見「在幹嘛」

中獎太開心！　男開車撞死5人

老爸「貼身照顧媳婦」2人直接升格幸福夫妻

35名少男少女裸體開趴　最小13歲！

TikTok損失1766億！急信印度：不會把用戶隱私給中國

後院百公斤巨蟒亂竄　還藏50顆蛋

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

MLB疫情危機！白襪、國民4球員確診

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

全球破53萬死！西班牙再爆群聚感染急封城

紅衣女舞者「太撩人」　遭狠踹噴飛

更多熱門

相關新聞

慧眼看天下／香港「二次回歸」　川普怒失利益基地！？

慧眼看天下／香港「二次回歸」　川普怒失利益基地！？

大陸日前正式通過了港版國安法，引發國際強烈關注。而美國直接對大陸採取制裁，宣布暫停對香港的優惠待遇法規。香港可說是美國的海外利益基地，這制裁是玩真的嗎？《慧眼看天下》第104集，邀請到政大國關中心研究員嚴震生、軍情與航空網站施孝瑋主編，與主持人黃寶慧，深度分析國際最新發展與情勢。

與索馬利蘭外交何不一步到位？

與索馬利蘭外交何不一步到位？

東森新連鎖黃寶慧白手起家懂創業之苦

東森新連鎖黃寶慧白手起家懂創業之苦

關鍵字：

黃寶慧慧眼看天下嚴震生施孝瑋

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面