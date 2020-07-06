【廣編】LUXGEN URX 5+1樂活款「一車多用」SUV首選　早鳥優惠價84.8萬起

▲7月入主URX全車系，同步再享高額購車金、3萬元保險抵用金、原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙、造型無線吸塵器、舊換新5萬不必等；指定車型還可再享免費升級價值2萬元的腳踢感應電動尾門等各項優惠。

圖、文／LUXGEN

LUXGEN於去年底推出URX「5+X休旅新物種」，多功能車款的定位，滿足不同台灣消費者無限可能的用車需求，更讓URX七人座持續蟬聯國產七人座SUV銷售冠軍。疫情造成生活很大的困擾與改變，LUXGEN不斷思考怎樣的設計，可以在後疫情時期讓全家人樂於擺脫宅在家的苦悶，讓車就是全能生活王、多用途樂活的新夥伴。7/3發表全新「一車多用王」－LUXGEN URX 5+1 樂活款，搭配早鳥優惠，售價最低只要84.8萬。

LUXGEN URX 5+1樂活款，具有兩大特點：一為一車多用SUV首選，搭載「便利伸縮式斜坡板」與「平整化空間設計」，創造出各種生活場景的可能性，不論野餐郊遊、毛小孩的樂趣踏板，更可以做為購物與擺攤創意市集的好幫手，釋放出更為寬敞的置物空間，滿足靈活運用車室空間的想像！二為高齡化社會的超前部署，唯一原廠兼具福祉功能的SUV：對於高齡化社會，LUXGEN以涵蓋全年齡用車需求產品布局，以通用設計規劃高齡化社會家用通用車。未來家庭成員若有乘坐輪椅需求，URX 5+1樂活款搭載了榮獲德國IF設計大獎的「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，讓輪椅乘客可七秒輕鬆上下車。