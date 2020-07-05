全身只剩「頭+橢圓身體」！女嬰出生「沒手也沒腳」…媽躺一旁傻了

Baby girl born with no arms or legs due to a rare genetic disorder leaves doctors and family baffled in India https://t.co/4vCfDMztwG — Daily Mail Online (@MailOnline) June 27, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

印度一名女子先前產下一名女嬰，令人震驚的是，這名小孩因為患有罕見的先天性四肢切斷症（Tetra-Amelia），全身上下除了頭跟圓圓的身體之外，沒有任何四肢，乍看之下嚇壞不少人；除了缺少四肢，這個疾病還有可能導致身體其他部位嚴重畸形，包括臉部、頭部、心臟、神經系統、骨骼跟生殖器官。

綜合外媒報導，該名女嬰6月26日時，在印度中部中央邦維迪薩（Vidisha）的錫龍傑（Sironj Tehsil）出生，但因為先天患有隱性遺傳先天性疾病，導致她一來到世上就缺少了四肢，全身上下只有一顆頭跟橢圓形的身體而已；根據當地醫生表示，這種疾病在嬰兒生上出現的機率是10萬分之一，而女嬰例子則是他職業生涯中的首例。

先天性四肢切斷症除了讓小孩缺少四肢之外，還有可能造成身體其他部位嚴重畸形，大多數的嬰兒肺部都發育不全，很容易出現呼吸困難或是無法呼吸的狀況。從網路上釋出的照片可以看到，一名未被命名的女子旁邊，躺著身體十分小、只有頭跟上半身身體的女嬰，對此，醫生建議應該對嬰兒做進一步的評估，以確認其內部的器官是否有正常發育。

報導中指出，2011年的一項研究中表明，平均7萬1000例的懷孕案例中，就會出現一名患有先天性四肢切斷症的小孩。此案例是繼1982年力克•胡哲（Nicholas James Vujicic）之後，被發現的案例之一，力克•胡哲是澳洲基督教傳福音是跟勵志演說家，即使出生時就沒有四肢，他仍舊保持積極，足跡遍及44個國家跟著有好幾本書。