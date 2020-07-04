她爽嫁上海富二代　以為當貴婦…27歲人妻3個月後慘死

▲一名上海富二代，竟殺死新婚嬌妻，還放火焚屍滅跡。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸上海浦東一處豪宅，今年3月突然發生大火，警消在撲滅火勢後，發現一名27歲劉姓女子不幸喪生。但再進一步進行調查後發現，劉女並非死於火警，而是生前先遭到26歲嚴姓丈夫殺害，死後再遭到焚屍。這名嚴男在上海當地，是個家境優渥的富二代，但因為被父母寵成貪玩媽寶，還沉溺賭博，因為與新婚才3個月的妻子要錢不成，竟先持刀把對方捅死，再放火製造假火警，行徑十分殘忍。

綜合大陸媒體報導，死者劉女生前是一名國小老師，與曾在英國留學、家境富裕的嚴男在2018年開始交往，兩人更在今年1月結婚。由於嚴男是上海富二代，條件看似不錯，雙方家長都看好這場婚姻，但劉女家人萬萬沒想到，女兒嫁給了富二代當貴婦才短短不到3個月，竟然慘遭殺害又焚屍，讓他們無法接受。

報導指出，看似家境、個人條件都優異的嚴男，其實是個受到父母過度寵溺的媽寶。嚴男被捕後曾表示，他在英國留學時，其實根本就沒有認真讀書，念了幾年書，都沒有拿到畢業證，最後輟學溜回上海找工作。但他其實回到大陸後，一直沒有個穩定工作，沒錢就找父母要，過著「茶來伸手，飯來張口」的生活，完全不求長進。

▲女方家人氣憤無法接受。（圖／翻攝微博）



沒有個穩定工作就算了，嚴男還是個沉溺賭博的敗家子。據悉他的父親，之前已經幫他還過約200萬人民幣的賭債，但他後來又欠下約125萬元人民幣的賭債，這次他改找妻子要錢，但妻子拒絕，雙方大吵一架，嚴男就在盛怒之下，持水果刀把妻子殺死。事後他因害怕被發現殺人，索性放火把家燒了，製造假火警，不過最後嚴男仍遭警方逮捕。報導稱嚴男對於自己犯下的罪行感到十分羞愧，只求一死。

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