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30分鐘「無聲的愛」！新冠確診老夫妻「手牽手」齊赴天堂...

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▲▼ 阿嬤,外婆,祖孫,老人,牽手 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 「無聲的愛」 令在場醫護人員忍不住落淚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

洋蔥太多了！美國加州一對老夫妻牽手走過53個年頭，但不幸都確診新冠肺炎，送進重症病房後，老太太回天乏術，而老先生在聽到消息後，氧氣量突然下降。賠心的醫護人員便讓他們待在同一個病房，2人最後手牽著手，在老太太嚥下最後一口氣的30分鐘後，老先生也閉上眼睛隨之而去，令在場醫護人員忍不住落淚。

綜合外媒報導，加州這對老夫妻79歲柯蒂斯.塔普利（Curtis Tarpley）和80歲貝蒂.塔普利（Betty Tarpley），一生大部分的時間都相處在一起，讀了同一所高中，相戀並結婚，育有兩個孩子；但今年分別都在6月9日、6月11日確診新冠肺炎，相繼住進重症病房。

兩人的病情原本還算穩定，就在6月18日時，貝蒂的病情突然惡化，醫生也告知家屬要做好心裡準備。老夫妻的兒子蒂姆·塔普利（Tim Tarpley）表示，接到母親病情惡化的消息後，馬上打電話通知父親，同時也向父親說明母親有多愛他，但父親得知消息後，氧氣含量驟降。塔普利也說，他從來沒有和任何一位護理師說過，要讓父親與母親在一起，但是護理師這麼做了。

照顧柯蒂斯的重症監護病房護理師之一布雷克·王座表示，當下出現一個想法，就是讓老夫妻在一起，因此詢問醫師及其他護士這個意見的可能性後，便決定將貝蒂移到柯蒂斯的病房，讓老夫妻2人能看到彼此。

王座也表示，「當把老夫妻調到同一個病房後，我看到柯蒂斯試圖看向貝蒂，但他身體很虛弱，而柯蒂斯眼睛睜開，眉毛也挑起來，他一定知道貝蒂在哪裡，並把手放在貝蒂的手臂上；老實說，他們無能為力，所以用這種無聲的交談，顯然了解彼此」。最後貝蒂嚥下最後一口氣死亡，柯蒂斯則在30分鐘後閉上眼睛隨貝蒂而去；夫妻倆的兒子蒂姆很謝謝護理師們的同情與善良。

▼CNN主播在節目上採訪老夫妻兒子蒂姆·塔普利（Tim Tarpley）。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）

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