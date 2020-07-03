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宏碁「掠奪者能量飲」初登場　多媒體展備貨8000罐試飲

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▲宏碁「掠奪者能量飲」初登場　多媒體展備貨8000罐試飲。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁「掠奪者能量飲」初登場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）跨足飲料市場推出的第一款產品，就是針對遊戲玩家專屬的活力飲料「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」，今（3）日首度在世貿一館的多媒體展初登場，現場備貨8000罐給民眾試飲，並同步在網購通路Acer Store開賣。

日前宏碁董事長陳俊聖宣布內部成立飲料部門，而推出的第一款產品就是「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」，今日在自家官網Acer Store開賣，一箱24罐售價1080元，並在多媒體展備貨8000罐給民眾試飲。

▲宏碁「掠奪者能量飲」初登場　多媒體展備貨8000罐試飲。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁「掠奪者能量飲」在多媒體展備貨8000罐試飲。（圖／記者姚惠茹攝）

宏碁品牌行銷專員唐萱榕表示，「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」推出的首日在多媒體展備貨8000罐，只要民眾在多㡪體展購買購買Acer或Predator機種的筆電或桌機，就可以到攤位兌換試飲，也可以直接現場打卡分享來兌換。

多媒體展第一天雖然適逢平日，但是因為暑假已經開始，所以現場人潮滿滿，也有不少民眾來到「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」攤位打卡試飲，而民眾喝完之後表示，喝起來像是甜甜的汽水，但是真的有提神的感覺。

根據瓶身標示，「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」是宏碁授權委託泰山旗下的食品工廠代工生產製造，並內含咖啡因、牛磺酸、維生素B6、維生素B1、B2、B6、B12、葉黃素-金盞花萃取物成分，更強調孩童、孕婦及哺乳婦女與咖啡因敏感者不宜飲用。

▲宏碁「掠奪者能量飲」初登場　多媒體展備貨8000罐試飲。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁「掠奪者能量飲」初登場。（圖／記者姚惠茹攝）

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