東京新冠疫情升溫！日本是否繼續列中低風險國家　莊人祥回應了

▲疫情爆發後影響出入境，圖為桃園機場資料照。（圖／記者陳弘修攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內自6月22日開始鬆綁商務入台，從中低、低風險國家入境者可申請縮短居家檢疫，日本就屬於中低風險國家之一，然而近期日本東京新冠肺炎疫情升溫，昨（2）日更是出現單日確診逾百例的紀錄，是否會從名單中除名？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，日本近期採檢相當積極，會持續觀察，並兩週檢討進行一次檢討。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

莊人祥表示，日本東京疫情持續瞭解中，初步掌握近期做法稍有不同，過去在4月份採檢對象為發燒37.5度三天以上且有症狀才檢驗，現在則更積極，只要密切接觸者不管有無症狀一定骰檢。

從檢驗陽性率來看，4月份高達4成，目前則僅有2％，這也意味日本東京疫情朝向積極檢驗的狀態，所以驗出很多個案，希望他們於過程中把疫情控制下來，至於國內短期商務入台的中低風險國家評估仍是兩週檢討一次。

莊人祥補充，現行日本民眾除了觀光、一般社會訪問都可以來台，非短期商務者必須居家檢疫14天，而目前歸類中低風險國家主要是商務人士如果要縮短居家檢疫才會適用。

統計上周國內總計有12名外籍商務人士以此方式入台，日本僅佔2~3個，人數不多，而且入境之後也要提供相關旅程表、全程配戴口罩、居住防疫旅館等配套措施。