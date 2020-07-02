黃河正式進入汛期！大陸304條河流水位超警…示警：爆發洪水可能性大

季芹在《誰是被害者》愛上有殺人前科犯老公，為了愛付出一切，她素顏登場飆演技，讓人驚艷，老公王仁甫更是甜讚「妳演戲最美」。現實生活中，她是兩個小孩的媽，曾經想過不工作，照顧小孩當全職媽媽，後來老公一直鼓勵她，才開始不一樣的人生。