黃河正式進入汛期！大陸304條河流水位超警…示警：爆發洪水可能性大

▲黃河小浪底水庫泄洪。（圖／翻攝自新華社，下同）
記者鄭思楠／綜合報導
大陸水利部黃河水利委員會水旱災害防禦局2日宣佈，自7月1日起，黃河正式進入汛期，小浪底水庫已按照要求降至汛限水位以下運行。此外，大陸水利部通報顯示，截至昨（1）日2時，大陸今年已有304條河流發生超警以上洪水。
據《新華社》報導，黃河每年四汛，分別為伏汛、秋汛、淩汛、桃汛。按照規定，7月1日至10月31日為黃河伏秋汛期，其中7月1日至8月31日為前汛期、9月1日至10月31日為後汛期，相應的小浪底水庫汛限水位分別為235公尺、248公尺。
據大陸前期水文氣象預測預報，今年汛期大陸氣候形勢複雜，氣候狀態總體偏差，降水總體呈「南北多、中間少」的空間分佈，極端天氣氣候事件可能多發頻發，部分地區可能出現旱澇並存、旱澇急轉現象；黃河流域汛期降水偏多，黃河上中游地區出現暴雨洪水的可能性大，可能有較重汛情。
此外，大陸水利部通報顯示，截至昨（1）日2時，大陸今年已有304條河流發生超警以上洪水。據水利氣象聯合預測，盛夏期間，南北方均有多雨區，以北方雨帶為主，黃河中游、海河南系、松花江、遼河、長江中游洞庭湖水系、珠江流域西江和北江等河流將發生區域性較大洪水。
水利部相關負責人表示，七八月份是大陸防汛關鍵期，江河洪水呈現多發頻發趨勢，需要重點防範超標洪水、水庫失事、山洪災害三大風險。