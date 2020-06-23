見不到父最後一面！澳門姊弟盼直接帶骨灰離境...陸委會回應了

▲邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

來自澳門的一對李姓姊弟，上週六（20日）來台探望重病的台籍父親，未料他們還在檢疫的期間，父親不幸於21日下午病逝，讓他們感到十分悲痛。目前姊弟倆希望能夠無須完成檢疫，並直接帶父親的骨灰返澳。陸委會晚間對此回應稱，會持續與指揮中心協調，在確保防疫規範原則下，核酸檢測結果出來就盡早讓姊弟倆離境。

李姓姊弟居住於澳門，日前收到醫生通知爸爸癌症惡化，可能只剩下一兩天時間，2人立刻聯繫台灣的相關單位，希望能盡快獲得入境許可，20日經特別批准後入境台灣，但仍須依規定居家檢疫14天，沒想到父親不幸於週日下午離世。

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目前姊弟倆盼望台灣政府能放寬限制，讓他們不用強制居檢完14天，並直接帶著父親的骨灰返回澳門。據《自由時報》報導，陸委會副主委邱垂正指出，姊弟倆的在台親屬正在處理李父的後事。

▲李男對著鏡頭不斷說話，表情看起來十分憔悴。（圖／東森新聞，下同）



至於急著帶著骨灰出境的部分，邱垂正強調，目前會持續和指揮中心溝通協調，在確保防疫規範的原則下，看能否在時間上銜接，核酸檢測結果出來就盡早讓姊弟倆離境。此外，他還說，前往機場的路上，台灣政府也會提供一切協助，讓姊弟倆在最短時間內離開。

值得注意的是，邱垂正也指出，我國國人也適用一樣的防疫規範，許多國人也會因應防疫時程安排親人告別式時間等等。

根據中央流行疫情指揮中心規定，居家隔離或檢疫者想要外出，至少要第5天才可以申請自費篩檢，檢驗為陰性者才可以外出，整個過程最少也要7天。

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