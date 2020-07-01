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國衛院選定「DNA疫苗」為新冠疫苗開發主軸！拚明年中上市施打

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▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫苗。（示意圖／路透）

▲新冠肺炎（COVID-19）疫苗。（示意圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

面對新冠肺炎疫情，各國都投入相關疫苗、治療藥物研發。國家衛生研究院啟動疫苗開發計畫，經過動物試驗進行免疫與功效評估，選定DNA疫苗作為後續疫苗開發主軸。國衛院表示，目前預計年底投入人體試驗，力拼明年中完成二期臨床試驗，若順利，有望上市供施打。

國衛院生物製劑廠執行長劉士任表示，國衛院利用現有的技術平台與生物製劑廠的生產能量推動四大疫苗開發平台，包含胜肽疫苗、DNA疫苗、重組病毒疫苗及次單元疫苗等，期盼找出最具發展潛力疫苗研發標的。

請繼續往下閱讀...

自疫情爆發以來，國內疫苗廠商已陸續進行新冠病毒疫苗的開發工作，並均以重組蛋白技術作為疫苗開發的主要策略。由於DNA疫苗具有快速生產的優勢，透過人工合成新冠肺炎DNA之後，便可透過大腸桿菌大量培養製作疫苗，整體研發所需時間至少比其他款疫苗快三個月；同時也可以強化我國在新冠病毒疫苗開發技術的互補性，藉此分散疫苗開發風險。

劉士任指出，DNA疫苗在完成動物免疫與功效評估後，實驗結果證實可以產生非常高的中和病毒抗體效價，同時，實驗結果也顯示能夠促使免疫反應趨向Th1免疫反應，代表能夠減少產生有害反應風險。此實驗結果也呼應了世界衛生組織提出新冠病毒疫苗需要產生Th1免疫反應的建議。

這次國衛院在DNA疫苗的開發上與國光生技旗下子公司安特羅生物科技股份有限公司簽署產學合作計畫，期盼結合國衛院的平台技術與安特羅生技在臨床上的豐富經驗，加速疫苗研發的進程，並且建立我國自主研發生產能力，確保未來國人皆有疫苗可供施打，提供國人對抗新冠病毒的一劑解方。

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