五福旅遊裁員風波...員工無奈曝「老闆每個月要燒4000萬」

▲五福旅遊台北分公司。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

疫情延燒，旅行社不得出海外團的情況下，收支幾乎歸零，在不得不的情況下，上櫃公司五福旅遊傳出將裁員近50%消息，意謂全台630位員工，將裁掉200多位，以基層內勤員工為主，但一切依照勞基法執行，會給予資遣費。

據內部消息透露，日前早已有裁員消息，在海外疫情延燒下，交通部觀光局關閉出國大門，五福原先以98%經營國外旅遊，現在即使全力拚國旅，也很難挽救頹勢，在高階主管自主減薪、全門市力行各項費用遵節固定開支等，仍難以抵擋這波疫情造成的衝擊，現在公司在想該如何將生存線拉得更長。

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內部員工指出，疫情影響原先說可能到10月有機會復甦，再來又聽說會到年底，最近傳出可能會到明年3月，但全台門市仍要營運，一個月固定開支大概將近4000萬，若從現在算起，9個月時間會燒掉3億多，「都是老闆的老本啊...」言語中透露滿滿無奈。

▲原先經營國外旅遊的五福旅遊，疫情爆發後也積極經營離島旅遊，圖為馬祖芹壁村。（圖／五福旅遊提供）

昨日傳出雄獅旅遊總經理裴信祐退休，未來將由董事長王文傑兼任。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，雄獅為首的瘦身將只是開始，根據個人估算，國境封閉，即使國旅爆發，旅行社將只能維持1萬名從業人員，現有4.4萬名從業人員將需要大幅瘦身。

