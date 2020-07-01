快訊／五福旅遊證實裁員百人！聲明：國際觀光旅遊看不見曙光

▲五福旅遊證實，確實有裁員，但不如外界流傳的5成，而是低於整體比例的20%。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

安心旅遊補助今（1日）上路，在國旅爆發的情況下，旅行社業者其實並不好過，主要礙於旅行社出團禁令尚未解除。而成立超過30多年的五福旅行社有意進行裁員，五福旅遊發出聲明證實，確實有裁員，但不如外界流傳的5成，而是低於整體比例的20%，也就是630名工中，約裁員百人。

五福旅遊表示，從疫情開始初期，已陸續執行節約措施，為使公司能保持必要的營運量能，公司將擬訂組織精簡政策，並保留必要的人力，期待在疫情恢復後做好業務回流的準備。在考量各單位職能不同的情況之下，人員整體減縮幅度將會低於整體比例的20%，並依循勞基法相關規定辦理執行，公司並承諾被調整之人員未來在業務正常後可優先回聘。

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▲不得出海外團，全部旅行社只能專攻國旅，圖為澎湖。（圖／五福旅遊提供）

五福旅遊坦言，COVID-19疫情導致國境持續封鎖，觀光禁令延長到7月底，雖四、五、六月政府有推出相關紓困政策，但後續疫情尚不明朗之狀態下，國際觀光旅遊尚看不見曙光，才會被迫下此決定。

在邊境封閉下，專職國外出境業務的旅行社收入歸零，在高階主管自主減薪、全門市力行各項費用遵節固定開支後，人事成本仍是公司一大重擔，98％經營海外旅遊的五福旅行社也不例外。內部員工透露，疫情關係國境封閉可能會到明年3月，但全台23間門市仍要營運，一個月固定開支大概將近4000萬，若從現在算起，9個月時間會燒掉3億多，不得不進行「瘦身」，即使跟政府申請紓困總金額達2664萬元，明顯不夠燒。