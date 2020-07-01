信義誠品打造專區穿越「敦南誠品」！加碼振興滿3千送3百、首次大型繪本展8月登場

▲誠品信義店3樓打造「典藏敦南」專區，讓讀者「穿越」回到敦南店經典場景。（圖／誠品提供）



記者林育綾／台北報導

誠品信義店接手「24小時書店」滿月，在3樓藝術書區打造「敦南誠品」經典場景復刻重現，包括拱門窗景、溫潤的木質地板、隨意坐讀的階梯，讓讀者宛如搭時光機穿越回到敦南店！此外近期同步推出「振興三倍券」及「藝FUN券」優惠，8月將舉行首次大型繪本展覽「故事大飯店」。

誠品敦南店熄燈後，讓許多讀者念念不忘，因此接手24小時書店任務的誠品信義店，在3樓藝術書區打造敦南店復刻場景，從溫潤的木質地板、隨意坐讀的階梯，到拱門型具穿透性的窗景，都將經典重現，同步更推出「典藏敦南」360度環景網站，讓讀者仿若乘坐時光機回到敦南店。

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▲同步推出「典藏敦南」360度環景網站，讓讀者仿若乘坐時光機回到敦南店。（圖／誠品提供）

誠品表示，全新24小時書店營運至今滿一個月，推出多場大型策展與名人夜讀講座，35歲以下的年輕讀者佔比較敦南店增加2成，首創的外文專館吸引不少年輕族群，21-30歲的外文讀者大幅增加；而音樂館裡首次嘗試深夜23點舉辦近距離互動演唱會，湧入數百人熱血參與；24小時不打烊的市集，深夜裡特別多人採買麵條和青菜。

而信義誠品夜書店近期的書籍暢銷排行榜，冠軍是以上千幅插畫展現台北百年歷史的《台北上河圖》，第2名為陳文茜的新書《終於，還是愛了》，她提筆寫下一場大病如何讓她明白生命輕如雲；第3名則由90後人氣女作家不朽的《所有溫柔都是你的隱喻》拿下。

8月信義店也將舉行首次大型繪本展覽「故事大飯店」，讓知名繪本角色入住，邀請親子族群一起「Check in」享受閱讀繪本的樂趣。

▲誠品信義店3樓打造「典藏敦南」專區，包括拱門窗景、溫潤的木質地板、隨意坐讀的階梯都復刻重現！（圖／誠品提供）

此外全台誠品同步推出「振興三倍券」及「藝FUN券」優惠：誠品人會員及累計卡卡友7/15-7/31於全台誠品書店使用紙本振興三倍券單筆消費滿3,000元，可獲得300元抵用券與300元誠品網路書店購物金（限量，皆不累贈，次筆交易滿1,500元抵用）；誠品人會員及累計卡卡友7/22-8/31於全台誠品書店使用藝FUN券單筆消費滿600元，可獲得50元抵用券與50元誠品網路書店購物金（限量，皆不累贈，次筆交易滿300元抵用）。

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