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貴婦淪跪婦！「扁案吹哨人」遭爆欠債3000萬　淒涼現況曝光

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圖、文／鏡週刊

14年前，揭發前總統陳水扁國務機要費弊案的關鍵人李慧芬，近年來狀況不佳，不僅與前夫的離婚官司纏訟多年，兒子還自殺身亡，如今她更被投訴，明明已經窮困潦倒，卻仍以貴婦之姿揮霍無度，還以投資為由到處借錢，遇到債主催討就裝可憐賴帳，連律師費及醫療費用都拖欠不付。初估她賴債超過3千萬元，受害者逾20人，行徑相當誇張！

扁案揭弊者李慧芬（右2）遭珠寶商、助理等人指控，賴債3千萬元。（讀者提供）

李慧芬的堂姊種村碧君因幫吳淑珍蒐集發票銷帳，日前遭判刑四年。（中央社）

受害人L先生就痛批：「李慧芬還欠我26萬元沒有還，就我所知，向她提告討債的就有2、30人，總金額超過3千萬元。」

李慧芬在五星級飯店揮霍無度，費用都由助理L先生刷卡代墊，最後在L先生要求下，李才不甘願地簽下本票、借據。（讀者提供）

另一名受害人A女也向本刊表示，當初透過友人介紹認識李慧芬，之後經常相約在飯店喝下午茶，見面5、6次之後，李就開口借錢，說要付律師費，還說官司已勝訴，錢很快就會撥下來，李還帶她去見律師，提供判決書當佐證。

李慧芬在五星級飯店揮霍無度，費用都由助理L先生刷卡代墊，最後在L先生要求下，李才不甘願地簽下本票、借據。（讀者提供）

A女搖搖頭說：「李慧芬當時告訴我，她的前夫要打斷她的腿、毀她的容，哭哭啼啼，看起來很可憐，我心想她的官司已經勝訴，應該只是借錢應急，所以就將女兒出國留學的費用先借給她，前後大概4、500萬元，其他親友也借了她將近1千萬元。」

李慧芬在五星級飯店揮霍無度，費用都由助理L先生刷卡代墊，最後在L先生要求下，李才不甘願地簽下本票、借據（圖）。（讀者提供）

珠寶批發商T女則透露：「我還看過李慧芬打電話跟一些名人借錢，就算被羞辱也不以為意，我每次跟她要錢，她就哭哭啼啼地說自己沒有錢，但要她別住飯店、在外租房，她卻不肯，買了機票不付錢，還害同行的人一起被告。聽說她甚至還積欠台大醫院的治療費用，這女人實在有夠離譜！」

李慧芬自曝罹患癌症、無法久站，平常需輪椅代步。（中央社）

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