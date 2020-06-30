6歲女童跌倒「門牙噴飛」找不到！3年後狂流血...驚見「卡鼻腔」

▲6歲女童去年開始鼻子通氣不順，又經常流鼻血。（圖／pakutas）

圖文／CTWANT

小時候大家都會換牙，通常都是牙齒自己掉落，近期在大陸1位女童鼻子竟然長了一顆牙齒。大陸陝西省西安市一名女童3年前從椅子上摔落地板，當時掉了一顆牙齒，但怎麼找都找不到，直到最近突覺得呼吸不順、容易流鼻血，趕緊到醫院求助，才發現牙齒居然跑到鼻腔內。

據《新浪網》報導，這名6歲女童去年開始鼻子通氣不順，又經常流鼻血，多次在老家醫院看診，情況未有好轉跡象，於是到西安市第三醫院就診；醫師表示，女童父母發現孩子鼻腔內有一個白色物體，經過檢查後發現鼻腔內有一個白色物體質地摸起來較硬，她並詳細詢問女童病史，父母透露3年前女童有一次從椅子上摔下來，掉了一顆牙，不過家人沒有特地去找，當時以為只是換牙。

▲原來女童牙齒卡在鼻腔內。（圖／翻攝自微博）

醫生聽完父母敘述後，立刻幫女童做斷層掃描，確認鼻腔的白色東西就是牙齒，隨後安排手術取出。醫生剝開女童鼻腔裡牙齒周圍的黏膜，在狹窄鼻腔中發現門牙卡在鼻腔黏膜裡，醫生將這顆牙齒完整拔出，所幸術後女童恢復良好，未來也不會有任何影響。

▲醫生將卡在女童鼻腔內牙齒拔出。（圖／翻攝自微博）

第三醫院主治醫師秦曉雯表示，女童牙齒已經卡在鼻腔黏膜內，大概只露出0.5毫米，會堵塞鼻腔呼吸通道，導致呼吸不順；她提醒家長，若以後再出現孩子跌倒摔傷牙齒脫落情況，最好仔細找尋牙齒，若實在找不到就來醫院做檢查，以免發生此種狀況。

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