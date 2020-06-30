法庭激辯黨產條例違憲　國民黨控過程明顯不公：黨產會講20分「僅給國民黨3分鐘」





▲司法院憲法法庭言詞辯論黨產條例是否違憲，許宗力大法官。（圖／翻攝司法院網頁）

記者羅婉庭／台北報導

針對司法院大法官審理107年度憲三字第15號、108年度憲三字第9號、第59號就黨產條例是否違憲一事於30日於憲法法庭舉行言詞辯論，國民黨強調此次釋憲程序在程序上有諸多不正義之處，包括時間配置明顯不公，曾參與黨產條例草案立法的大法官未迴避，鑑定人明顯偏頗。

行管會表示，法庭中言詞辯論陳述時間大法官給黨產會20分鐘，國民黨、中投及欣裕台公司卻是3個人共用10分鐘，等於每個人發言時間只有短短3分多鐘，如何充分表達意見？最後陳述意見時間大法官也給黨產會10分鐘，而國民黨、中投及欣裕台公司也僅為共用5分鐘，時間配置上顯不合理。

行管會指出，許宗力院長、許志雄大法官以及蔡宗珍大法官，都曾經受法務部委託參與黨產條例草案的立法程序，另黃瑞明大法官的夫人就是民進黨前立委尤美女，任內積極從事黨產條例立法工作，依據過去翁岳生、城仲模及彭鳳至等大法官迴避的先例，這些大法官也應該迴避。

行管會表示，今日言詞辯論庭所安排之鑑定人，4位鑑定人當中有3位鑑定人觀其過往言論已明顯有所偏頗，立場皆與黨產會相同，顯然司法院在找尋鑑定人的時候立場也不夠公正。

行管會表示，上述應迴避部分或時間分配不公平之主張，於憲法法庭言詞辯論時，均未獲大法官正面回應，對此，國民黨期許大法官作為憲法之守護者，應以高度標準自我規範，以避免爭議，並期盼各位大法官們能不忘捍衛民主法治之初衷，做出「黨產條例違憲」之解釋，以維護憲法尊嚴，從而落實保障政黨公平競爭及民主政治之健全發展。

最後，國民黨強調，本黨仍遵循第19屆全代會決議的「黨產歸零」宗旨，扣除負債、保留必要之辦公室，願意將黨產捐作公益，以早日平息相關的爭議，也呼籲黨產會儘速和國民黨進行實質協商。

▲國民黨律師葉慶元。（圖／翻攝司法院網頁）