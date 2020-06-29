限時29天！漢堡王「加1元爽吃經典小華堡、脆雞堡」

▲漢堡王推振興1元堡活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全台進入後疫情時代，各大旅行社、餐廳業者紛紛先後推出有感優惠搶財，速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」今（29）日也宣布祭出「1元吃堡」超有感活動，只要消費滿額再用1元硬幣就能爽吃經典小華堡或經典脆雞堡1顆，7月3日起至7月31日止限時29天開跑，速食控要把握機會。

▲振興1元堡活動7月3日開跑。

漢堡王推出超狂「振興1元堡」活動，7月3日起至7月31日止，凡至全台任一門市（竹科台積P1店、高雄建工店除外），無論使用現金、刷卡、或其他可結帳方式消費當筆金額滿199元，再加1元即可購得小華堡或經典脆雞堡1個，且不須出示任何票券。

▲麥當勞早安優惠券即日起至8月10日限定使用。



另，麥當勞日前推出的限時3天「早安優惠券免費送」活動，優惠券內含早餐時段「豬肉滿福堡加蛋買1送1」、「免費薯餅」、「早餐套餐咖啡免費升級」及「脆鷄腿排烤土司送卡布奇諾」，有領到優惠券的民眾即日起至8月10日通通可以拿出來使用了。

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