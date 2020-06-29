立法院採民進黨團提案　時力黨團：考監被提名人應全到場

▲針對臨時會所引起的爭議，時代力量黨團於立法院議場門口，表達時代力量黨團對臨時會的訴求。（圖／翻攝時代力量黨團臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量黨團29日下午3時，於立法院議場門口，表達對臨時會的訴求。時代力量黨團主張，對於考、監兩院被提名人，應召開公聽會，被提名人應全數到場、逐一接受詢答；另外，攸關司法重大改革，竟未納入陪審法案，有違司法改革的聲音。不過，民進黨團稍早以多數優勢表決通過所提召開臨時會提案，7月10日進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

時力黨團幹事長王婉諭指出，應該要廣納公民意見，增加民眾的聲音，在備受爭議的考試與監察兩院被提名人部分，要加開考監公聽會，特別是公聽會並非新例，過去於2012年、2014年與2018年均有針對考監人事召開過，而每位被提名人都應出席，避免讓公聽會流於形式。

副總召陳椒華則補充，在每位被提名人的詢答上，目前議程安排上只有分組各15分鐘的詢答時間，執政黨做這樣的限制，無法一一對被提名人進行實質審查，難昭社會大眾公信。

總召邱顯智強調，廢除考監二院，已是各黨團與社會各界共識，對於這幾乎是最後一屆的考監委員，若未能進行嚴格審查，如何對國人交代？要求要逐一審查，而非聯合答詢，這已經是最低標準。

邱顯智指出，於此同時，場外民間司法改革基金會包含董事長林永頌等人正在靜坐，抗議僅排入國民參審制版本，他再次重申，未能將時代力量陪審法納入議程，是非常不智的決定，一年有20多萬件刑事案件，國民參與審判僅能處理5、600件，到底是要讓人民參與審判，還是根本不要人民參與審判，答案已非常清楚。

立法院29日下午召開第1會期第1次臨時會院會，議程規劃按照民進黨團提案表決通過。考試院人事同意權案，7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。經表決後照案通過。

監察院人事同意權案部分，民進黨團提案在7月13日舉行公聽會、7月14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會、7月17日進行監察院人事同意權案投票。經表決後照案通過。