▲ 台東縣免費到宅育兒指導服務，產後6個月內媽媽可申請。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣府新開辦免費育兒指導到宅服務，委請台東縣褓姆職業工會協助，由經驗豐富的護理人員及從事多年幼兒教育的資深褓姆所組成，經過嚴格的教育訓練後，採1對1免費到宅服務，實質幫助新手媽媽們的忙。

受託單位台東縣褓姆職業工會指出，最近接受服務住在知本的A媽咪，是一對新手父母，寶寶一出生就通知我們去服務，指導員到府時才發現，家中因為物品沒備齊，原衣服太大，勉強找到一件適合的先穿，餵奶巾只有一條，洗寶寶要坐的板凳、沒有泡奶粉的熱水瓶、、包巾只有出院的那件。指導員每天服務3小時，連續服務2天由育兒指導員實際示範操作後，很快就能得心應手。

從越南嫁來台東的B媽咪，剛過來一年多就有自己的寶寶，一方面要熟悉台灣的生活習慣和文化，另一方面又要照顧新生兒，常常覺得很無助，此時服務員的情緒陪伴就大大減少了她的焦慮。從她坐完月子後，一個多月都沒出過門，於是建議媽咪可以申請喘息服務，讓專業褓姆去家中幫她照顧小孩。

縣府民政處長顏志光表示，每位媽媽都是獨一無二的個體，每位媽媽的照顧需求與服務計畫也都是量身定做的，希望家中有6個月以下寶寶的家庭，不要錯過自己可以申請免費服務的權利。

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