　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣免費到宅育兒指導服務　產後6個月內媽媽可申請

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 台東縣開辦免費到宅育兒指導服務，需要者即日可提申請。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東縣免費到宅育兒指導服務，產後6個月內媽媽可申請。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣府新開辦免費育兒指導到宅服務，委請台東縣褓姆職業工會協助，由經驗豐富的護理人員及從事多年幼兒教育的資深褓姆所組成，經過嚴格的教育訓練後，採1對1免費到宅服務，實質幫助新手媽媽們的忙。

受託單位台東縣褓姆職業工會指出，最近接受服務住在知本的A媽咪，是一對新手父母，寶寶一出生就通知我們去服務，指導員到府時才發現，家中因為物品沒備齊，原衣服太大，勉強找到一件適合的先穿，餵奶巾只有一條，洗寶寶要坐的板凳、沒有泡奶粉的熱水瓶、、包巾只有出院的那件。指導員每天服務3小時，連續服務2天由育兒指導員實際示範操作後，很快就能得心應手。

從越南嫁來台東的B媽咪，剛過來一年多就有自己的寶寶，一方面要熟悉台灣的生活習慣和文化，另一方面又要照顧新生兒，常常覺得很無助，此時服務員的情緒陪伴就大大減少了她的焦慮。從她坐完月子後，一個多月都沒出過門，於是建議媽咪可以申請喘息服務，讓專業褓姆去家中幫她照顧小孩。

縣府民政處長顏志光表示，每位媽媽都是獨一無二的個體，每位媽媽的照顧需求與服務計畫也都是量身定做的，希望家中有6個月以下寶寶的家庭，不要錯過自己可以申請免費服務的權利。

►變美看這裡

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
玩澎湖3天2夜噴1萬5　她嚇壞「離島貴爆」：都能跟團出國了！
快訊／國民黨攔不住！　監察院人事同意權案7/17投票
威力彩頭獎11億！下注前喝冰水…4星座財運爆棚
快訊／協助掩飾潤寅詐貸　調查官涉收賄500萬元遭約談
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020首屆縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會　7月11日登場

雲林推行智慧村落　安全社區計畫超科技

南投縣長草屯會勘改善　1500萬改善排水防洪和道路交通等7大難題

挽救疫情後嚴重血荒　國際獅子會300-C1區捐贈第3輛固定式捐血車

台東縣免費到宅育兒指導服務　產後6個月內媽媽可申請

屏東科技大學多功能正負壓動物房　29日揭牌啟動

迎接三倍券　雲林多家飯店推出加倍優惠搶振興

男子鬱悶想不開離家　家屬求助警方火速急尋救援

幫助中小企業創新研發　林智堅訪亮點光學實驗室

宜蘭殯葬設施大升級！員山福園第三期納骨樓開工動土　將增3.8萬個塔位

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

2020首屆縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會　7月11日登場

雲林推行智慧村落　安全社區計畫超科技

南投縣長草屯會勘改善　1500萬改善排水防洪和道路交通等7大難題

挽救疫情後嚴重血荒　國際獅子會300-C1區捐贈第3輛固定式捐血車

台東縣免費到宅育兒指導服務　產後6個月內媽媽可申請

屏東科技大學多功能正負壓動物房　29日揭牌啟動

迎接三倍券　雲林多家飯店推出加倍優惠搶振興

男子鬱悶想不開離家　家屬求助警方火速急尋救援

幫助中小企業創新研發　林智堅訪亮點光學實驗室

宜蘭殯葬設施大升級！員山福園第三期納骨樓開工動土　將增3.8萬個塔位

國民黨引爆議場之戰為求「換菊」 黃創夏：提名人羞辱陳菊

天鵝交配遭辣妹伸腳踹開　他拿拐杖理論…遭藍衣男推進水中

路上被問「你多高」！19歲少年暴怒連開9槍　射殺2未成年

宜蘭7月7日出海保釣卡關！漁業署：沒辦法給保釣人士臨時船員證

東京連4日破50例...政府堅決不考慮重啟緊急狀態！曝「數字高主因」

嫌樓下小孩玩耍太吵！考生家長2F怒砸啤酒瓶　網怒：跟謀殺有何區別？

【廣編】2020真正省電王！Panasonic空調唯一首選　解救夏季吃電危機

期待大專扳倒職棒二軍　鄧蒔陽要求態度

中職／統一獅美國日紀念T　內野進場球迷限量贈送

ET民調》蔡詩萍／後蔡英文時期　政治人物流變更快！

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

台南首家五星飯店　大億麗緻酒店關門

陳玉珍22日開刀　臉書曝光近況

4港籍境外生抵台　遺憾未參加大學畢典

夏戀嘉年華在地選秀　得高額奬金圓明星夢

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

嘉市安心旅遊攜手林鐵故宮

國際扶輪社提供免費C肝篩檢3000名額

雲林稻田「驅鳥神器」　有效又環保

7旬嬤獨力養兒媳孫　移民署不忍贈家電

走入歷史...台南大億麗緻酒店28日熄燈音樂會

佳里警端午節連假交通執法不打烊

遭影射驗屍收很貴！高大成：有人要害我

亂闖阿里山眠月線將重罰15萬

端午連假取締改裝車噪音警維護安寧

更多熱門

相關新聞

趙麗穎產後「真實A4腰」超逼人

趙麗穎產後「真實A4腰」超逼人

女星趙麗穎和馮紹峰在去年（2019年）3月產子，近期暫無新戲推出的她，18日亮相上海品牌活動，趙麗穎換上水藍色長裙仙氣滿滿，然而令人驚艷的是，身材恢復得似乎比起產前還要苗條，腰間中空設計大方露出健身有成的「螞蟻腰」，讓網友直呼：「太不科學」。

趙麗穎大秀零贅肉「蝴蝶背」

趙麗穎大秀零贅肉「蝴蝶背」

台東離島女性佳音　乳房X光攝影車登島服務

台東離島女性佳音　乳房X光攝影車登島服務

台東育兒指導服務大受歡迎

台東育兒指導服務大受歡迎

LINE 熊大訊息貼圖　首度釋出限時免費下載！

LINE 熊大訊息貼圖　首度釋出限時免費下載！

關鍵字：

育兒指導到宅產後免費

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面