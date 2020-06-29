去接愛貓卻見「桌上放金紙」她心急衝入！　網一看誤會大了：以為大百壽金

▲猛看簡直就是一張金紙。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

很多飼主會帶自家寵物去結紮，可以防止生育或生殖器相關疾病，順便健康檢查或打疫苗。彰化一名女網友表示，昨天早上帶家裡貓咪去結紮，同時讓牠接種狂犬病預防疫苗，下午去動物醫院接回毛孩時，遠遠就看到桌上放了一張黃色「金紙」，內心頓時閃過好多負面念頭，直到仔細讀一遍上頭的文字後才恍然大悟，轉而感到哭笑不得。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，昨天下午去接貓咪時，心急地在玻璃門外探頭探腦，想趕快看到自己的愛貓是否平安，結果無意間瞄到桌上有張黃色小紙，中間還蓋了大大的紅色章印，立刻聯想到拜拜用的金紙，於是跑進去拿起黃紙確認，結果上方寫著「彰化縣動物狂犬病預防注射證明書」，原來這並非金紙，貓咪也平安無事，只是一張激似金紙的注射證明書，「後續給朋友看照片，還有人說以為貓咪中猴（台語，中邪），被拿符咒驅魔之類的。」

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▲台南是白紙還好一點。（圖／翻攝自爆怨公社）



同樣住在彰化的網友回應，「一樣的～一樣彰化縣！」其他人也笑回，「X北…我以為大百壽金」、「沒點開還以為送金紙幹嘛」、「有夠像刈金，哈哈哈」、「記得回家要化在水裡喝掉喔」、「打完針要燒掉嗎」、「這算好看了！高雄的像訃聞呢！」

台中和台南網友也貼出寵物的狂犬病注射證明，同樣的版面設計，中間有著大大紅色章印，唯獨紙的顏色替換成白色，但多數人覺得看起來還是容易讓人誤會，「之前都是拿到橘色外層有防水膜der款式，今年拿到白色。」