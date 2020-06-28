杏仁哥率百人聚集立院　八百壯士急動員：明早7點聲援國民黨

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，民眾聚集立院正門。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導

立法院國民黨團不滿監察院人事，28日下午突襲立法院議場，打破大門佔領主席台。「杏仁哥」吳育全也在臉書上號召民眾到立法院聲援，晚間有 100多人聚集在立法院大門，中山南路慢車道，多名警力加強戒備。

杏仁哥傍晚透過臉書，以捍衛台灣對釣魚台主權與反對陳菊擔任監察院長為由，號召支持者前往立法院聲援，晚間9點後已聚集不少支持者，杏仁哥也已抵達立法院。

此外，國民黨台北市議員羅智強也跟進，前往立法院大門口靜坐，「與場內國民黨抗爭立委同進退」，國民黨台北市議員游淑慧、王鴻薇、李柏毅等人也到場聲援，並呼籲大家到立法院現場一起聲援。

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，民眾聚集立院正門。（圖／記者張榮恩攝）

中華民國八百壯士捍衛中華協會深夜發出採通，「國民黨立院黨團今（28）下午四時己進入立法院議場圍堵各出入口，拒絕召開臨時會，要求蔡總統撤換陳菊。國民黨三大訴求～『反對酬庸、撤換陳菊、德不配位』全民怒吼大團結。請所有軍公教警消勞同仁於6/29星期一早上7點起，至立法院正門集結，聲援國民黨『拒絕酬庸、撤換陳菊』活動」，並請各職業單位自行準備旗幟、標語、礦泉水及防曬装具。

▲國民黨立委黨團不滿監委提名名單突襲占領立法院議場，民眾聚集立院正門。（圖／記者張榮恩攝）