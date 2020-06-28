用熱水燙嫩肉...繼父下手愈來愈狠！台南可憐女童3月就被通報不當管教

▲台南女童遭燙傷案，台南市社會局會同警方調查，查出女童繼父涉嫌管教不當用熱水燙傷女童，正深入偵辦。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南4歲女童疑似燙傷遭延遲就醫案，社會局接獲通報後，立即派社工前往調查並瞭解女童目前傷勢及照顧情形，並緊急啟動安置，28日上午社會局會同警方再度調查釐清案情，查出女童繼父涉嫌不當管教熱水燙傷女童，社會局已主動報請台南地檢署檢察官偵辦，社會局後續仍將依兒少權法，提獨立告訴，保障兒少權益。

社會局指出，經調查女童因父母親延誤就醫導致傷勢嚴重，已有嚴重疏忽照顧情事，社會局立即依兒童及少年福利與權益保障法第56條緊急安置，並聲請暫時保護令，以維護女童安全。

社會局表示，本案經深入查證，女童受傷原因經由父親坦言，係因女童不服管教，隨即以熱水燙傷女童屁股及腳部，又未立即帶女童就醫，導致傷口潰爛，有身體虐待及嚴重疏忽照顧等情事，這起事件社會局已主動啟動進入兒少保護醫療整合中心進行評估，並報請台南地檢署由檢察官啟動偵辦，社會局後續仍將依兒少權法，提獨立告訴，維護兒少最佳利益。另女童家屬原向警方表示係女童自行玩水導致燙傷，對相關不實之陳述，社會局已請警方依法處置。





社會局表示，該家庭於今年3月首次因不當管教通報在案，由社會局開案輔導中，並針對父母親開立親職教育各8小時。目前家戶內尚有1名嬰兒，也派社工員前往家戶進行安全評估，經了解該名孩童目前照顧情況穩定暫無疑慮，後續社會局將聯結警察局家防官密集訪視案家，也申請設立警政巡邏箱，確認家戶孩童受照顧狀況。針對女童父母親，後續亦將依據兒少權法第102條開立強制性親職教育，提升親職教養功能。

社會局調查女童母親生下4個小孩，其中2小孩（個包含受傷女童）目前是自己在帶，另1個出養，1個由前夫照顧，社會局已另派社工員前往家戶進行安全評估，確保其他孩童安全狀況。

本案在台南市永康分局及婦幼隊警方會同社會局社工調查時，家屬指女童係2週前自行開熱水澡時致雙腳燙傷，當時繼父外出工作，女童母親聽到女童哭聲，發現女童燙傷，惟因家中經濟因素，僅帶女童到就近診所拿藥擦，1週後案主傷勢似乎較好了，即以繼父工作常使用的燙傷藥膏治療。家屬證稱所述經查與事實不符，是否有涉犯刑責，目前由警方依法調查中。

據了解，女童生母曾有3段婚姻，共育4名小孩，受虐4歲女童是與第1任前夫所生，與第2任前夫育有2名小孩，分別被出養和前夫帶回照顧，生母後來與葉男同居，之後帶著女童嫁給葉男，半年前跟葉男一起遷居台南生活，今年3月生下男嬰，一家4口全賴葉男在鐵工廠工作生活。

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