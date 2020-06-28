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疑高速狂飆！公主道「硬皮鯊」失控自撞　下秒遭烈火吞噬…2高雄男慘成焦屍

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▲▼ 疑似競速賽車釀禍，台東27日深夜自撞火車燒釀2死。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲疑似競速賽車釀禍，台東27日深夜自撞火車燒釀2死。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典、陳韻如／台東報導

台東「公主道」27日晚間發生一起火燒車案件！一輛俗稱「硬皮鯊」的速霸陸Impreza行經東45線12公里處時，疑似因車速過快，失控擦撞護欄後，再衝撞路樹，隨後起火燃燒，而車內駕駛及乘客逃生不及，慘被燒成焦屍。

據了解，事發現場台東人稱「公主道」，常常會有玩車同好到此競速，宛如地下賽車道，有時還有外地或認識的車業來尬車，而23歲的劉姓駕駛載著49歲的李姓男子疑似是前來朝聖，但因為不熟路況，又車速過快，導致失控擦控擦撞護欄，再衝撞路樹，隨後起火燃燒。

▲▼ 疑似競速賽車釀禍，台東27日深夜自撞火車燒釀2死。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲據車友透露，2名男子來自高雄美濃，因逃生不及慘被燒成焦屍。（圖／記者楊鈞典翻攝）

事發當時，又不少車友在現場圍觀，嚇得趕緊報警，而警消獲報到場緊急灑水灌救，但2人已被燒成焦屍。2人遺體目前已移至殯儀館，經檢察官指示死者遺體將於28日下午進行刑事相驗，而詳細的事發原因仍有待調查釐清。

▲▼ 疑似競速賽車釀禍，台東27日深夜自撞火車燒釀2死。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

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