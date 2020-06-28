快訊／台東自小客路邊起火燃燒　2人在車內明顯死亡

▲台東自小客路邊起火燃燒，2人在車內明顯死亡 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

27日晚間11點23分台東縣消防局接獲汽車火警報案，地點位在台東市人工湖旁堤防道路往台東大橋方向，報案人稱自小客車起火燃燒，勤務中心立即派遣台東11、62、91及110前往搶救。

28日晚間12點04分台東縣消防局表示，現場指揮官副大隊長吳寶龍回報：消防人員到現場時小客車已全面燃燒，目前火勢已由消防人員佈水線出水撲滅火勢，確認有2名人員在車內明顯死亡，事故原因仍在調查中。