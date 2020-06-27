嘜擱燒阿！彰化露天燒稻田1天7起　消防隊員疲於奔命

▲露天燒稻草煙霧瀰漫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地區正逢稻田收割期，許多農民為了增加土壤肥沃度，露天焚燒稻田，一眼望去霧茫茫一片，27日上午光是溪州、北斗及二林鎮就發生3起，上周還曾經一天內發生7起焚燒稻田事件，消防人員更是為此疲於奔命，第四大隊就呼籲民眾，千萬不要再燒了，否則將會依照違反空污法開罰10萬元以下罰鍰。

許多民眾趁著端午節連假，到彰化西南角沿海出遊，沒想到一走出門全被壟罩在煙塵下，甚至還有濃濃的焚燒味不斷地傳出，不僅影響行車視線通行，還有礙空氣污染，附近住戶以為是火災發生，通報消防局到場滅火，才知又是一起焚燒稻田事件。

彰化縣種稻面積全國最大高達4.8萬公頃，前縣長魏明谷時代就曾經補助農民用腐化菌燒稻草，讓稻草煉成農田最需要的黃金為環境品質製造雙贏，需1至2週就能讓稻草迅速軟化、褐化及腐爛分解，但許多農民依舊無視開罰法令，仍舊依循古法煉鋼用焚燒方式取代。

第四大隊副隊長洪坪峰指出，依照空氣污染防制法第31條，在各級防制區及總量管制區內，不得有從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物，否則將依空氣污染防制法第 31 條第 1 項各款情形之一者，處新台幣5千元以上，10 萬元以下罰鍰。

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