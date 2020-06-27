　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘜擱燒阿！彰化露天燒稻田1天7起　消防隊員疲於奔命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化二林北斗及溪州等地處處可見露天燒稻草。（圖／民眾提供）

▲露天燒稻草煙霧瀰漫。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地區正逢稻田收割期，許多農民為了增加土壤肥沃度，露天焚燒稻田，一眼望去霧茫茫一片，27日上午光是溪州、北斗及二林鎮就發生3起，上周還曾經一天內發生7起焚燒稻田事件，消防人員更是為此疲於奔命，第四大隊就呼籲民眾，千萬不要再燒了，否則將會依照違反空污法開罰10萬元以下罰鍰。

許多民眾趁著端午節連假，到彰化西南角沿海出遊，沒想到一走出門全被壟罩在煙塵下，甚至還有濃濃的焚燒味不斷地傳出，不僅影響行車視線通行，還有礙空氣污染，附近住戶以為是火災發生，通報消防局到場滅火，才知又是一起焚燒稻田事件。

▲彰化二林北斗及溪州等地處處可見露天燒稻草。（圖／民眾提供）

彰化縣種稻面積全國最大高達4.8萬公頃，前縣長魏明谷時代就曾經補助農民用腐化菌燒稻草，讓稻草煉成農田最需要的黃金為環境品質製造雙贏，需1至2週就能讓稻草迅速軟化、褐化及腐爛分解，但許多農民依舊無視開罰法令，仍舊依循古法煉鋼用焚燒方式取代。

第四大隊副隊長洪坪峰指出，依照空氣污染防制法第31條，在各級防制區及總量管制區內，不得有從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物，否則將依空氣污染防制法第 31 條第 1 項各款情形之一者，處新台幣5千元以上，10 萬元以下罰鍰。

▲彰化縣消防局第四大隊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

倩碧水磁場加大版下殺999元！挑戰最低價必須囤　輕鬆養出澎潤嫩肌

ET快訊
等不到救護車！臨盆媽路邊哀號破水　小哥「蹲雙腿間幫接生」脫衣
快訊／午後雷雨來了！北桃等13縣市大雨特報　防雷擊強陣風
探「多納一線天」遇山崩！恐怖沙塵暴狂襲..他緊抱女兒躲岩縫險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

違規又無照騎車遭攔下　騎士對警「森77」還出言辱罵…下場慘兮兮

桃園虎頭山忠義公園水池發現男浮屍　警方調查死因中

男老師「獻上105萬」證明愛意...她全吞下還罵：你這沒禮貌的狗！　結局曝光

金孫從母姓！親家嗆「女兒沒嫁你們家」　公公怒告…向媳婦討回鑽戒+金項鍊

海巡署貼文「母親滑手機」小孩臉趴水面　網友怒：海巡要開「性平課程」

探訪「多納一線天」遇山崩！恐怖沙塵暴狂襲…父緊抱女兒躲岩縫：爸爸愛你

嘜擱燒阿！彰化露天燒稻田1天7起　消防隊員疲於奔命

約15歲妹做壞事...激戰過程變2淫片！離婚大叔「還幫影片上字幕」：又想那個了

新北鶯歌2車7人即將動手...副所長拔槍警戒嚇斥 積極阻止衝突發生

為了傳播妹…2男LINE起爭執　給教訓「3秒猛刺5刀」檢籲法官從重量刑

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

違規又無照騎車遭攔下　騎士對警「森77」還出言辱罵…下場慘兮兮

桃園虎頭山忠義公園水池發現男浮屍　警方調查死因中

男老師「獻上105萬」證明愛意...她全吞下還罵：你這沒禮貌的狗！　結局曝光

金孫從母姓！親家嗆「女兒沒嫁你們家」　公公怒告…向媳婦討回鑽戒+金項鍊

海巡署貼文「母親滑手機」小孩臉趴水面　網友怒：海巡要開「性平課程」

探訪「多納一線天」遇山崩！恐怖沙塵暴狂襲…父緊抱女兒躲岩縫：爸爸愛你

嘜擱燒阿！彰化露天燒稻田1天7起　消防隊員疲於奔命

約15歲妹做壞事...激戰過程變2淫片！離婚大叔「還幫影片上字幕」：又想那個了

新北鶯歌2車7人即將動手...副所長拔槍警戒嚇斥 積極阻止衝突發生

為了傳播妹…2男LINE起爭執　給教訓「3秒猛刺5刀」檢籲法官從重量刑

徐永明回憶立委任內最光榮時刻...人身安全受威脅「仍堅守年改立場」

李瑞鎮放話吃完三餐就走！　登島見歡迎手幅耍傲嬌：快點撕掉

皮拉提斯「倒立姿勢」驚呆粉　太妍驕傲：為了炫耀才練的

快訊／大雷雨襲南投雲嘉！13縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

5星座下半年「財運大開」！這星座賺到爆...第一名發大財還開桃花

北市1月至5月「近1.9萬人出走」恐創23年最高　這2縣市「遷入人數大暴增」

歐美火紅「軍人減肥餐」奉行3日速瘦4公斤　菜單裡竟有香腸、冰淇淋？

馬如龍小女兒進軍台語劇　曝和「父親互動」龍劭華嘆氣：我女兒都不肯！

雪隧入口回堵5公里！國5北上時速不到40「恐塞到深夜11點」

廢考監玩真的！府黨由李俊俋籌組「廢除考試院、監察院專責平台」

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

撞死人求分期賠下秒129萬買車　家屬回應了

女兒妳的爸爸是他啊　基隆一家三口團員

台糖小火車撞翻！汽油味瀰漫…幼童哭喊「嗚嗚」

台大教授曖昧女博士生！使壞被抓包：在走廊都聽見

營養師火辣交疊人夫！他鹹濕狂噴：有幾個姿勢特別舒服

淡水10歲女童傷勢穩定　出院返家了

約15歲妹做壞事...激戰過程變2淫片

多納一線天山崩！父緊抱女兒躲岩縫

更多熱門

相關新聞

市地重劃區工地揚塵惹民怨　違反空污法環保局罰款

市地重劃區工地揚塵惹民怨　違反空污法環保局罰款

針對民眾陳情觀音草漯市地重劃區因施工揚塵「黃沙暴」影響鄰近民眾生活品質，桃園市環保局稽查人員據報前往實勘，該施工區已違反空氣污染防制法第23條之規定，可處新臺幣二萬以上一百萬元以下罰鍰，以及要求立即改善將繼續複查，屆期倘若尚未改善將依法連續處罰。

空污法提高罰鍰　「竄改監測資料」最高罰2000萬

空污法提高罰鍰　「竄改監測資料」最高罰2000萬

中市府：重啟中火將依空污法送辦台電

中市府：重啟中火將依空污法送辦台電

李善植／守護環境不讓人民用肺發電

李善植／守護環境不讓人民用肺發電

花蓮管制柴油車污染　汰舊換新高額補助

花蓮管制柴油車污染　汰舊換新高額補助

關鍵字：

燒稻田.消防局空污法

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

民法修正　男女統一18歲結婚

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

即／07：27地牛翻身！　全台有感

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

郭書瑤沒穿內衣「巨胸狂晃」掉出來了

「一看男友賓客名單」　她哭：暫緩婚事！

暗巷公寓出現「詭異紫光」網友解答

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面