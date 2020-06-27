閒置校舍供長照使用　埤前國小分校轉型將供老人或社區共餐

▲嘉縣活化閒置校舍提供長照據點使用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

義竹鄉埤前國小分校在縣長翁章梁規劃下，即將成為嘉義縣第一座以閒置校舍提供長照使用的據點。翁章梁端午節一早就到工地視察改建進度。翁章梁表示，將全面檢討現有的閒置空間，如果社區能量夠，就可以好好利用，讓老人家多一處活絡感情、增進身體健康的好所在。

閒置10餘年的埤前國小分校，土地所有權為義竹鄉公所，建物為縣府所有，縣府爭取中央補助950萬元及地方自籌115萬元改建為日間照顧中心和長照據點，目前進度已達8成以上，8月底完工。

翁章梁由義竹鄉長黃阿家、縣議員蔡瑋傑、鄉代會主席翁榮輝、縣府建設局長林聰利和嘉義縣社會局長肅英成等人陪同，實地了解改建進度及空間規劃情形，並聽取施工單位工程簡報。

▲翁章梁視察埤前國小分校。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁曾任職社會局長11年，對老人和長照業務十分熟稔，他仔細詢問內部空間設置、服務能量、對象及未來營運方式，並指示占地近1500坪的校園綠美化和老人戶外場所應考量安全及便利式，他還建議讓老人動一下種種菜，收成後也可以提供老人共餐或社區食用。

這座未來將命名為「義竹長青樂活中心」的閒置校舍，今年 2 月 3 日開工，8 月底完工，外觀將以色彩簡潔和立體層次造型，形塑出豐富與多變明亮的空間，建築右側規劃日間照顧服務空間，可服務 24名失智失能者，左側提供巷弄長照 C 站、社區廚房、輔具便利站使用，成為社區休憩交流活動空間。

▲▼ 活化閒置校舍提供長照據點使用 。（圖／記者翁伊森翻攝）



截至 109 年 5 月底，嘉義縣老人人口比例 19.98%，其中有 11 個鄉鎮超過 20%，義竹鄉比例 26.23%，居全縣第 3 高，是一個典型老化的鄉鎮，尤其鄉鎮人口分布聚落分散，加上社會及家庭結構急遽轉變，社區內常見兩老相依或獨居情形，長照服務在嘉義縣有迫切需求。



翁章梁表示，一鄉鎮一日照的政策將延伸到一個國中學區一間日照，希望失能失智的老人不用到機構，就能獲得妥適的照顧，埤前分校改建完工後，將做為鄰近鄉鎮照顧失能長輩的日間照顧中心，健康的老人家就到長照據點來活動，大家聊聊天、搏感情、開講，彼此關懷，相互問候與照顧，並透過據點的健康課程延緩其老化，讓每一位老人家都能快快樂樂的享受晚年生活。

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