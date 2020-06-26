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5歲童：爸割下媽媽頭！丈母哭訴鍋碗瓢盆莫名飛　5年後「她回來」…真相傻眼

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（示意圖／pixabay）
▲5歲童證詞一度驚動全國警。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日高雄愛河發生分屍案，原本案情陷入膠著，但警方靠著監視器，過濾可疑人物，最終抓到兇手。而過去類似案件，有時孩子的童言童語，竟成為破案關鍵。資深媒體人戴志揚就分享，一對小兄妹脫口而出「爸爸割下媽媽的頭」，一查結局超嚇人。

戴志揚在節目《震震有詞》分享一個案例，19歲女子懷孕嫁給跑船的丈夫，陸續生下1男1女；女方的媽媽，也就是丈母娘，雖然不喜歡男生，但也只能同意。幾年過後，小孩都4、5歲了，女子突然不回家吃飯，讓媽媽覺得很奇怪。

丈母娘因此詢問難得回家吃飯的女婿，卻得到「2人吵架」的回覆，再過一段時間，女兒完全人間蒸發，怎麼聯絡都聯絡不上。丈母娘把小孫子叫過來詢問，一問之下不得了。小孩脫口而出，「有一天晚上，爸爸把媽媽的頭割下來丟出去，還看到爸爸把腳拿出去，把肚子東西拿出來，再搬出去。」丈母娘聽完後嚇傻，趕緊報警。

警方立即展開調查，還到青年公園開挖，卻都沒有找到遺體。同一時間，丈母娘向媒體哭訴，家中頻頻出現靈異現象，鍋碗瓢盆會莫名飛來飛去，一定是女兒回來伸冤。戴志揚說，同業很快就看出破綻，發現根本是媽媽自己跑到房間，從房間陽台往廚房丟東西，不知情的人就會以為鬼來了。

案情陷入膠著，因為遲遲沒有找到遺體，加上丈夫斬釘截鐵否認，檢方開始懷疑小孩童言童語的真實性，再次詢問小孩媽媽去哪裡。結果小孩居然回答，「不知道，是阿嬤教我這樣說的。」讓大家超傻眼。

但女子人不見是事實，警方遲遲未能破案。戴志揚表示，沒想到5年後女子突然「起死回生」出現了，把她媽媽嚇死。女子坦承，當年與別的男人私奔，改名換姓躲起來，但因孩子要報戶口，不得已才會回家拿資料，長達5年、驚動全國警察的鬧劇終於結束。

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