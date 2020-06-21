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6月用量創歷年新高　台電曝「省電3妙招」：可省6%

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台電表示，6月19日創下台灣今年最高用電量。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

夏季天氣炎熱，許多人多躲在冷氣房一整天；台電表示，6月19日創下台灣今年最高用電量3634萬瓩，打破歷史新紀錄。對此，台電特別公開「省電撇步」，呼籲民眾節能省電、愛地球。

台電表示，6月19日創下台灣今年最高用電量。（翻攝自臉書「電力粉絲團」）

台灣電力公司官方粉絲專頁「電力粉絲團」，近來發布貼文公告，6月19日下午13點34分創下今年最高用電量3634萬瓩，同時也是歷年6月最高用電量的紀錄。台電表示「夏天來了且炎熱，空調需求大增，用電量預計將持續升高，台電會努力做好機組維護與調度，確保今夏供電無虞」，同時呼籲民眾「請大家仍要節約用電，省荷包也愛地球！」

台電提出吹冷氣省電3妙招，第一招、溫度設定在26至28度間，並搭配電風扇使用，就可以達到涼感的效果；第二招、冷氣溫度每調高1度，可省空調電力6%；第三招、汰換老舊冷氣，改用能源效率1級的冷氣也能省電。

請繼續往下閱讀...

網友們看完都留言「省電模式，搭配使用」「我晚上睡覺都調29度配電扇」「只要電扇一直對著我吹，我就可以不開冷氣」「大家一起調高冷氣溫度，環保愛地球。」 


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