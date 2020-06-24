美老牌保健食品廠GNC破產「將關閉上千門市」！　台灣GNC回應了

記者林妤柔／採訪報導

美國保健食品大廠健安喜（GNC）今傳破產，同時計劃出售公司並關閉所有門市。對此，台灣GNC回應，美國GNC破產對台灣營運沒有影響，供貨、營運能照常進行，而台灣門市、員工和台灣會員的權益一樣受到保障。

▲美國保健食品大廠GNC驚傳破產。（圖／美聯社）

據悉，GNC因資金窘迫，早已出現財務危機，且在先前就已經被警告可能面臨破產，但沒想到又遇上疫情衝擊導致顧客流失、銷量下滑，打亂了公司內部的償還負債計畫。

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根據《彭博》報導，GNC根據美國破產法第11章向法院聲請破產，希望可以在整頓後續債務以及完成出售的過程中，還能繼續維持正常營運。GNC在發出的聲明中表示，聲請破產保護已經取得公司內部最大股東哈藥集團的同意，部分債權人也將提供1.3億美元（約38億新台幣）的額外流動資金，協助財務重組。

目前GNC計劃先關閉800到1200家門市來節流，而GNC也已經取得法院同意可以尋找買家，目前的初步競購價為7.6億美元（約224億新台幣），不過確切價格仍要等法院批准。GNC則表示，如果更高的價格出現的話，他們可能會接受並實施。

台灣GNC回應，美國GNC破產對台灣營運沒有影響，因為台灣GNC隸屬於新加坡總代理，所以供貨、營運都沒有直接影響，台灣GNC的52 家直營門市正常營運、消費無慮，台灣會員權益一樣受到保障。