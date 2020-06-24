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6/25起華航、長榮、國泰等3航空可載客轉機！　最多停留8小時

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▲旅美夫婦明知已有疫情症狀，仍自境外搭機由桃園機場入境。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲指揮中心表示，6月25日起將開放桃機載客轉機。（圖／桃機資料照／記者沈繼昌攝）

記者嚴云岑／台北報導

邊境管制再鬆綁，指揮中心今（24）日表示，6月25日凌晨起，將開放華航、長榮、國泰等3家航空公司於桃園機場載客轉機，旅客下機後需與入境旅客分流，並由專人引導安檢，再帶往專屬候機室，最多開放停留8小時，且非往返中國大陸旅客。候機期間，也可在專人帶領下，前往免稅店購物。

副指揮官陳宗彥表示，考量鄰近的香港、新加坡等樞紐機場已陸續開放轉機，交通部已依「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則提出「桃園機場因應武漢肺炎逐次開放轉(過)機旅客計畫」，經相關單位研議討論，決定自25日零時起開放桃園機場轉機。

請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，為將轉機防疫風險降至最低，交通部提出的桃園機場開放轉機方案，已完整規劃多項管制作為及限制條件，除排除疫情仍屬嚴峻的中國大陸，並要求僅能搭乘同一航空集團的營運航班，目前為華航、長榮及國泰航空，後續將視疫情及實施情形滾動檢討，且限制轉機停留時間在8小時以內。

轉機旅客下機後將嚴格執行空間動線區隔及防護措施，轉機旅客飲食及購物等都會在專人全程監護下提供服務，如有航班延遲或旅客健康狀況異常情形，也都有擬妥應變計畫，交通部祁文中次長並已於19日赴現場進行實地演練，以最審慎的態度縝密布署。

交通部與航空公司、免稅店業者及CIQS等政府單位持續為國人安全把關，阻絕疫情於境外，同時提供國人及國際旅客便利的轉機服務，振興航空、機場相關產業經濟，相信桃園機場能早日恢復榮景。

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