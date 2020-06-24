快訊／國內連續73天無本土病例！435人解除隔離「剩4人住院」

▲中央流行疫情指揮中心，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，國內無新增確定病例，也是連續73天無本土病例，截至目前累計446例確診，分別為355例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，435人解除隔離，僅剩4人住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計9,219,875例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國2,383,246例、巴西1,145,906例、俄羅斯599,705例、印度440,215例及英國306,210例為多；病例中476,977例死亡，以美國122,843例、巴西52,645例、英國42,927例、義大利34,675例及法國29,720例為多。

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本週適逢端午節連續假期，指揮中心再次提醒，民眾出遊、參加聚會除了應做好手部衛生與咳嗽禮節外，也請配合營業場所執行體溫量測、實聯制等措施；若無法與他人保持社交距離時，請全程佩戴口罩。如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。