　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指揮中心：6/29起外籍、港澳人士可申請來台　2目的除外！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0624中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

▲指揮中心：6/29起外籍、港澳人士可申請來台，2目的除外！（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心表示，下週一（6/29）起，因應商務經貿交流及人道因素等需求，將放寬外籍、香港及澳門人士入境申請。副指揮官陳宗彥表示，外籍人士除了觀光、一般社會訪問以外，均得提出申請；而港澳人士，特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得我居留證之國人配偶、子女及商務經貿交流，也同等適用。

請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，為確保飛航防疫安全，並降低開放外籍及港澳人士入境後發生社區疫情之風險，對於獲准入境台灣之外籍、香港及澳門人士，要求應於航空公司報到前，主動出示「表訂登機時間前3天內之COVID-19核酸檢驗陰性報告(英文版)」，並配合入境後居家檢疫14天及必要之檢疫措施。

指揮中心再次呼籲，所有入境旅客於啟航地向航空公司報到(check in)或登機前，均應使用手機完成「入境檢疫系統」線上健康申報，以加速旅客入境通關作業及配合入境後社區防疫措施。

註：外交公務、移工及境外生，已由外交部、勞動部或教育部專案管理，防疫風險可控；另緊急協處或隨船入境船員取得核酸檢驗報告確有困難，得免檢附COVID-19核酸檢驗陰性報告。

▲▼疫情期間，開放外籍人士入境及邊境檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲開放外籍人士入境及邊境檢疫措施。（圖／指揮中心提供）※點圖放大


自6月29日起，放寬外籍、香港及澳門人士入境對象如下：

1.外籍人士：除觀光、一般社會訪問以外，均得提出申請。
2.港澳人士：特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得我居留證之國人配偶、子女及商務經貿交流(含工作居留、投資居留及創新創業居留等)，均得提出申請。

ET快訊
快訊／愛河死者身體特徵曝！法醫拼湊屍塊：身高160cm、頭髮
國三女手機跳訊息：喜歡在妳體內…母嚇傻衝摩鐵！她激戰大12歲
相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　女音樂家要
快訊／愛河分屍案初步相驗結果出爐！屍塊全裝2旅行袋內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機開放3航空載客轉機「排除中國大陸」　指揮中心公佈原因

張上淳揭國內研究：奎寧治療新冠「沒特別效果」從臨床處置指引出局

林佳龍視察「普悠瑪事故紀念公園」預定地　籲應納入罹難者家屬意見

砸錢推「溯源餐廳」挨批沒成效　農委會揭真正目的：會盡力去做

遶境2天零防曬...他手臂曬傷「趨近燒焦」　萬人倒吸氣：痛爆了！

不要挑戰禁忌！誤拿「天地掃」當掃把掃地　福興鄉清潔隊衰事連連

林佳龍：外籍客佔5成↑都會型旅宿納3.0補助　旅行社員工擬給定額1萬5

「幾波人潮流動都安全！」　陳時中：端午連假不會發旅遊熱點警告

離岸風電24案陸續施工…打樁噪音可能弄瞎白海豚！專家祭無人機把關

台南山上花園水道博物館又見「喜訊」　3隻黑冠麻鷺幼鳥現身羅漢松上

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

桃機開放3航空載客轉機「排除中國大陸」　指揮中心公佈原因

張上淳揭國內研究：奎寧治療新冠「沒特別效果」從臨床處置指引出局

林佳龍視察「普悠瑪事故紀念公園」預定地　籲應納入罹難者家屬意見

砸錢推「溯源餐廳」挨批沒成效　農委會揭真正目的：會盡力去做

遶境2天零防曬...他手臂曬傷「趨近燒焦」　萬人倒吸氣：痛爆了！

不要挑戰禁忌！誤拿「天地掃」當掃把掃地　福興鄉清潔隊衰事連連

林佳龍：外籍客佔5成↑都會型旅宿納3.0補助　旅行社員工擬給定額1萬5

「幾波人潮流動都安全！」　陳時中：端午連假不會發旅遊熱點警告

離岸風電24案陸續施工…打樁噪音可能弄瞎白海豚！專家祭無人機把關

台南山上花園水道博物館又見「喜訊」　3隻黑冠麻鷺幼鳥現身羅漢松上

追不到女神就毀掉…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」還全程錄影

生活熱門新聞

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

中衛口罩8色全上　博客來今早開搶

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

捨不得開冷氣！老太太暈倒肛溫狂飆45度

捐骨髓「抽血9小時」　喊話病患：好好減肥

台人「看片片首選」不是pornhub　他驚呆

保險絲壞掉報價6000元　騎士傻眼

三峽大壩陷危機　專家曝翡翠水庫現況

吃好市多水餃「咬到異物」！噁照曝萬人嚇傻

秘書妹穿短裙絲襪！公車阿婆斜眼：那麼騷

賭三峽大壩不會有事　他：如果破了就去高雄吃3斤龍蝦

「三峽大壩慢慢放水就好」設計師認同！

更多熱門

相關新聞

張上淳揭國內研究：奎寧治療新冠「沒特別效果」

張上淳揭國內研究：奎寧治療新冠「沒特別效果」

新冠肺炎疫情肆虐，國際都還在找尋有效的藥物與疫苗用以治療預防，其中「羥氯奎寧」也曾經被寄予厚望。不過，國際研究已經認為成效不彰，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（24）日進一步揭露，國內部立醫院對收治個案使用奎寧狀況進行研究，證實感染到轉陰「時間沒有差別」，確認沒有特別治療效果，也已經從國內臨床治療指引中移除。

增援北京　陸衛健委：20支檢測醫療隊

增援北京　陸衛健委：20支檢測醫療隊

國際桌總協商世桌賽再度延至2021年

國際桌總協商世桌賽再度延至2021年

陳時中：端午連假不會發旅遊熱點警告

陳時中：端午連假不會發旅遊熱點警告

疫情衝擊國內金融業！　金管會主委黃天牧說話了

疫情衝擊國內金融業！　金管會主委黃天牧說話了

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫外籍人

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

小隻馬遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

中衛口罩8色全上　博客來今早開搶

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

三峽大壩易被炸？專家：沒這麼蠢

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面