▲指揮中心：6/29起外籍、港澳人士可申請來台，2目的除外！（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心表示，下週一（6/29）起，因應商務經貿交流及人道因素等需求，將放寬外籍、香港及澳門人士入境申請。副指揮官陳宗彥表示，外籍人士除了觀光、一般社會訪問以外，均得提出申請；而港澳人士，特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得我居留證之國人配偶、子女及商務經貿交流，也同等適用。

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指揮中心指出，為確保飛航防疫安全，並降低開放外籍及港澳人士入境後發生社區疫情之風險，對於獲准入境台灣之外籍、香港及澳門人士，要求應於航空公司報到前，主動出示「表訂登機時間前3天內之COVID-19核酸檢驗陰性報告(英文版)」，並配合入境後居家檢疫14天及必要之檢疫措施。

指揮中心再次呼籲，所有入境旅客於啟航地向航空公司報到(check in)或登機前，均應使用手機完成「入境檢疫系統」線上健康申報，以加速旅客入境通關作業及配合入境後社區防疫措施。

註：外交公務、移工及境外生，已由外交部、勞動部或教育部專案管理，防疫風險可控；另緊急協處或隨船入境船員取得核酸檢驗報告確有困難，得免檢附COVID-19核酸檢驗陰性報告。

▲開放外籍人士入境及邊境檢疫措施。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



自6月29日起，放寬外籍、香港及澳門人士入境對象如下：

1.外籍人士：除觀光、一般社會訪問以外，均得提出申請。

2.港澳人士：特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得我居留證之國人配偶、子女及商務經貿交流(含工作居留、投資居留及創新創業居留等)，均得提出申請。