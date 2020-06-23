頭髮毛躁、髮質變差別怪罪洗髮精！先檢查吹頭步驟　濕髮入睡小心頭痛找上門

▲想在一夜好夢後醒來還能擁有的一頭亮麗秀髮，洗完頭後的吹髮步驟是關鍵。（圖／翻攝自pixabay）

記者張芳瑜／綜合報導

忙了一天，睡前洗澡把頭髮和身體的髒污都帶走，清爽乾淨地躺在床上迎接睡意，感覺好舒服呀！不過到了夏天，用熱風吹乾頭髮反而讓汗一直流，許多人索性不吹乾頭髮。或是有些長髮女孩要整頭吹乾，費時太久手又痠，選擇吹半乾就睡了，結果隔天早上頭髮亂翹，整理又花掉不少時間……其實頂著濕髮睡覺所帶來的問題不只這一點，國外網站《BRIGHT SIDE》整理出7項不吹乾頭髮就上床睡覺的壞處，檢查看看自己是否有頭髮困擾，就是因為一頭濕髮就睡覺而導致的吧。

1、 刺激頭皮

頭皮刺或癢時，一般人可能會先聯想到是洗髮精不適合自己，但引發這種不舒服的感覺，起因很可能是因為帶著濕髮上床睡覺。當濕髮水氣讓枕頭套跟著變濕，在潮濕和溫暖的環境之下會增加細菌的生長，就容易導致頭皮屑或發癢。

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2、 頭髮打結

濕髮比乾髮更脆弱，如果沒有完全吹乾頭髮就上床睡覺的話，髮絲可能會纏在一起。如此一來，早上起床想梳開打結的頭髮變得更加困難，要是當天還趕著出門，那可是會大大增加早晨的焦慮感。

3、 使人頭痛

有護髮專家表示，以濕髮直接睡覺，水氣會降低人體的溫度，並在身體試圖升溫時引起頭痛。也有其他專家認為，不吹乾頭髮而是只用毛巾將頭髮包裹起來，就上床睡覺會引起頭疼，因此中斷睡眠進而降低睡眠品質。

4、 頭髮變捲

頂著一頭濕髮上床睡覺可是會讓髮型毀掉。因為潮濕的頭髮在枕套上會產生更強的摩擦力，讓頭髮變得捲曲毛躁。寧可花時間在睡前就把頭髮擦乾，不但可以把買撫平毛躁的髮品錢省下來，隔天早上也不必多花整理頭髮的時間。

5、 傷害髮質

帶著濕髮睡覺會讓頭髮毛躁變蓬，有些細軟髮質的人一直很希望頭髮看起來變蓬鬆，不過其實稀疏細軟的頭髮本身就比較缺乏彈性，如果直接以濕髮睡覺反而會更傷害髮質，還會使頭髮顯得更加鬆散。

6、 髮尾分岔

梳頭髮又發現自己的髮尾分岔了嗎？別以為是洗髮精或是身體營養不夠，很可能是因為帶著濕頭髮就睡覺的習慣，讓髮尾頻繁分岔，由於濕髮很容易折斷，在睡覺時輾轉翻身摩擦頭髮就可能會導致分岔。

7、 刺激皮膚

不吹乾頭髮就睡覺不僅會影響頭皮肌膚，當人在睡夢中翻身，頭髮會因此接觸到臉或其他部位皮膚，而濕髮帶著水氣再加上臥室內較高的溫度，為能刺激皮膚的細菌提供了理想生存條件，容易引發肌膚不適。