瘋電影／北非諜影　浪子也愛國納粹也有重義氣

文／賴賴

瘋言瘋語：

神壇級電影無庸置疑要立正站好看完敬禮，腳色之眾全片幾乎在一個場景完成，透過軍服語言對白，看出二戰時期各國關係，即便在戰爭時期也有人情味，結局扭轉扭轉再扭轉的力量實在超大，非常欽佩劇本對白，由於節奏快速使得情感跑得有點快，英格麗褒曼美到翻，所以她做什麼事情都合理，感謝重新放映，太強大了。

這部電影播出時間正是二戰時期，片中許多臨演都是曾經在戰場上經歷生死交迫欺壓或正面臨片中百倍高壓的倖存者，所以當法德兩國唱起軍歌對抗時，熱血激昂以及熱淚盈眶都不必演，不論是演員或是觀眾都能夠同仇敵愾的相同感受，這也是這部電影最真誠的價值所在，愛情反而沒有那麼偉大，當國家遇難個人情愛算什麼，在疫情肆虐地球，中共整天開飛機開船艦在台海自由遊走，看這部電影似乎也可以喚起什麼。

納粹也有好人，中共也不是全惡，美麗的故事都因為有完美的結局而動人，五顆星推薦的好作品，先做功課再看會更有感，百年佳作。



片 名：北非諜影

英文片名：Casablanca

類 型：愛情、戰爭

上映日期：2020-06-12

片 長：102分鐘

導 演：麥考寇帝斯(Michael Curtiz)

演 員：亨佛萊鮑嘉(Humphrey Bogart) 、 英格麗褒曼(Ingrid Bergman) 、 保羅亨利(Paul Henreid)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱



電影以二次世界大戰的歐洲為背景，敘述當時北非的卡薩布蘭卡由法國所控制，歐洲難民紛紛以此地作為前往美國的跳板，因此充滿國際陰謀和詭計。前美國情報員瑞克於當地經營一間酒吧，與當地各階層相處融洽、極負眾望。有一天瑞克的昔日女友伊莎及其丈夫維克多走進了瑞克的酒吧，兩人回憶起過去、舊情復燃，但最後瑞克選擇幫助伊莎及其丈夫維克多逃離納粹的魔掌，完成捨愛取義的功績。

▲殺了兩個德國人是沒救的。

▲戰爭中能得到片刻和樂是多麼珍貴的畫面。

▲不是每個德國人都愛殺戮。

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