「有河書店」最快7月北投重啟！未來靠山不靠河　為書店光景守到最後一刻

▲已歇業的「有河Book」當年的「玻璃詩」與淡水夕陽相互映照，是經典又美麗的風景。如今創辦人將在北投區重啟「有河書店」。（圖／有河Book粉絲專頁）

記者林育綾／台北報導

曾在淡水河邊佇立11年的「有河book」書店，在2017年10月結束營業，而創辦人詹正德近來在臉書正式宣布即將「重啟有河」，選在北投區的唭哩岸站旁，最快7月開幕，雖然不靠河，但緊鄰奇岩山，環境相當舒適。他也坦承不知道此時開書店對不對，但「如果都沒人想開書店，那還能怪讀者不進書店買書嗎？」更提到如果書業還有20至30年光景，「我希望我會是力守到最後的那幾個」。

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▲獨立書店「有河Book」當年光景。（圖／翻攝有河Book臉書專頁）

獨立書店「有河book」當年由詹正德和隱匿2人共同創辦經營，位在淡水河邊以玻璃詩、夕陽、收容街貓的光景受到矚目，獨特選書品味加上獨立出版品也獲得讀者喜愛，直到2017年隱匿的舊疾復發，在10月結束營業，現址已轉手給他人經營「無論如河」書店。

這2年多來，詹正德以影評、文字接案維生，日前他在臉書提到要「重啟有河」，「可能有些朋友以為我只是隨口說說，現在這件事情要成真了。」他說明這段時間常常入不敷出，又碰到了疫情，以前每週有看不完的電影，如今對追劇也沒有太大興趣，「與其虛耗生命，不如認真思考有河重啟」，便在今年過完年下了決定。

雖然還想開在淡水河邊，但之前的店面已是「無論如河」在經營了，道義上不可能離他們太近，於是為了找尋適合店面，他從油車口到沙崙淡海前後跑了好幾趟，就是遍尋不著；後來到紅樹林、竹圍、關渡一帶，越接近捷運站租金越貴，甚至有房東聽到他要開書店就直接拒絕。

▲詹正德為重啟有河，特別從石牌繞進捷運沿線找店面。（圖／詹正德提供）



他轉而離開淡水，找到了北投區，最後在距離唭哩岸捷運站300公尺處，看見一間1樓、20坪的店面，租金也十分理想，花了一週時間下定決心。雖然離開了淡水，未來也不再靠河，但店面後方就是奇岩山，旁邊有東華公園有步道可以上山，環境寧靜舒適。且唭哩岸早期也在水邊，淡水的開發更從這裡開始，等於雖然離開了現在的淡水，也回到「古早的淡水」重新開始。

▲「有河書店」未來不靠河，改「靠山」，旁邊還有東華公園有步道可以上奇岩山。（圖／詹正德提供）

詹正德接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，未來店名應該會叫「有河書店」，不強調「有何不可（有河book）」了，書店也會以賣「新書」為主、少量二手書，20坪大的空間會規劃提供咖啡飲品，書籍陳列比從前在有河還多大約1.5倍，至少5千冊，選書上和從前差不多，以文學、藝術、社會、人文、生態環境等主題為主。

▲「有河書店」最快7月北投重啟！20坪大空間預計至少5千本書陳列。（圖／詹正德提供）

他也在臉書上表示，台北市圓山站以北的書店一直很少，北投何嘉仁後來改裝為咖啡館，士林誠品又在上月熄燈，這些書店的退場讓他覺得可能是進場機會，但內心也忐忑，不知道現在開書店到底算不算是一個好時機？同時又有另一個想法，「如果連我這樣有過11年開書店經驗的人都不想再開書店的話，那還有誰會想開書店呢？如果都沒人想開書店，那還能怪讀者不進書店買書嗎？」

詹正德說，儘管對書店及出版，還有太多未知，但唯一知道的是，「如果書業還能有個廿、卅年光景的話，我希望我會是力守到最後的那幾個，的其中之一。」

消息一出也吸引大批網友恭賀，紛紛留言「好期待，一定大力支持！」「唭哩岸是個好地方！」「太棒了！北投區很需要書店！」「這真是2020聽到最好消息！」

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