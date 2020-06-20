被長官帶出場？中市府「俏秘書」秀美腿…IG內容曝：超荒謬的一天

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市府一名自稱「小秘書」的聶姓女子在個人IG上多次PO出在市府內工作的情況，除了表明上班喝酒之外，還透露長官帶她出場，引起基層員工討論，事後被起底是廠商的特派員工。對此，市長盧秀燕表示，希望市府同仁遵守法紀，若有風紀問題絕不寬待。

聶女在IG多次PO文，並標示地點「台中市政府教育局」，內文提及「長官升官，小秘書被指定護送到，還自動讓我今日放假甚麼都不用做，還帶著我出場喔，這些大哥哥就最好可以讓我這麼放肆」、「喝完酒，公文還是要處理啊，超級荒謬的一天，喝酒打表格看過嗎？而且還在市政府」等，在市府基層內瘋傳。

▲▼聶女的PO文在中市府基層瘋傳。（組圖／民眾提供、東森新聞）



台中市政府建設局長陳大田表示，中市府查證後，證實聶女的發文均非事實，她也不是中市府的正職員工，已請廠商要求聶女刪文之外，也要求重新派遣新人。

陳大田表示，聶女已於5月離職，此事雖損害中市府聲譽，但不會採取法律途徑提告；另外，為求慎重，建設局已請政風人事調查，若有不法事端將依法處理。

▲聶女表示，長官帶她出場。（圖／東森新聞）



▲中市府查證後，表示聶女的PO文內容均非事實。（圖／東森新聞）



針對此事，盧秀燕表示，市府同仁上班時間不能飲酒，倘若發現風紀問題，絕不寬貸。另外，廠商的派駐人員不應誇大其辭，利用市府當打卡、網紅宣傳的地點，廠商也應遵守辦公倫理與法紀。

據悉，聶女身材火辣，常在IG分享自己的身材及喝酒的事蹟，事發後臉書帳號已關閉。此外，聶女平時在廠商工作，假日及晚上會兼職夜店公關，常常喝到早上直接上班。

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