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Supreme離大陸展店不遠了！偷偷開設微博、背後創立人被起底

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實習記者／鄧光惟報導

中國大陸經濟發展迅速，各大時裝、街頭品牌紛紛插旗大城市，當中最具知名度的「Supreme」與「Palace」卻遲遲不肯展店，不過去年11月Palace先發制人搶先於上海設立快閃店，隨後更在天貓開設線上店鋪，因此便有許多Supreme支持者希望品牌能在大陸設點，如今這個願望似乎即將實現，因為眼尖的網友發現Supreme在5月偷偷開設微博帳號，並且為Supreme相關人士開設，另不少粉絲欣喜若狂。

▲SUPREME疑似要在大陸展店。（圖／記者鄧光惟攝）

▲Supreme疑似要在大陸展店。（圖／記者鄧光惟攝）

該帳號創立於5月份，首篇貼文是在5月11日，當時發布Supreme 2020春夏系列的預告照片，隨後是一連串與官方IG相同的宣傳照。由於該帳號尚未經過宣傳，因此粉絲數僅有接近2萬人，不過這比起5月時已經增加許多，而在一旁的介紹欄則寫著1994年創立，並附上Supreme官網連結，似乎都暗示該帳號就是官方所開設。

▲SUPREME疑似要在大陸展店。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、微博@supremenewyork、企查貓、記者鄧光惟攝）

▲Supreme微博帳號發布的第一則貼文就是2020春夏系列的形象照。（圖／翻攝自IG@supremenewyork）

▲SUPREME疑似要在大陸展店。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、微博@supremenewyork、企查貓、記者鄧光惟攝）

▲介紹欄寫著1994年創立，並附上Supreme官網連結。（圖／翻攝自微博@supremenewyork）

由於帳號所登記的櫻桃商貿（上海）是經過微博認證的有限公司，經搜尋後發現，櫻桃商貿成立日期是在今年1月21日，註冊資本額為美金250萬元（約台幣7,500萬元），法定代理人是達西貝利（Darci Bailey），他是紐約知識產權律師，同時也為Supreme僱用的律師，基本上可以確定該帳號為Supreme所創立。

▲SUPREME疑似要在大陸展店。（圖／翻攝自IG@supremenewyork、微博@supremenewyork、企查貓、記者鄧光惟攝）

▲法定代理人是達西貝利，是Supreme僱用的律師。（圖／翻攝自企查貓）

隨著Supreme在大陸擊敗Supreme Italia贏得商標權，並開設官方微博帳號後，種種跡象都顯示Supreme可能在未來到大陸展店，屆時會以期間限定店的方式，亦或是直接進駐大陸，一切都還有待官方說明，各位不妨再等等吧！

此外，由日本設計師阿部千登勢主理的Sacai，一直以來都是以實體店鋪替消費者服務，不過這次受到疫情影響，阿部千登勢則將業務轉往網路發展，並著重在讓消費者感到「真實」，因此將會融合個性化購物放到線上商店「sacai THE store」中。

Sacai官方線上商店已經在6月19日推出，但是目前僅服務日本民眾，而國際版商店則會在近期推出，有興趣的朋友，現在只能拜託在日友人購買囉。

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