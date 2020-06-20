快訊／桃園夫妻涉殺嬰「冰箱藏屍3天」！找小三沙灘棄屍　狠父遭收押

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

桃園市龍姓、陳姓夫妻涉嫌虐殺7月大女嬰致死案，龍男先將女嬰遺體放在冰箱3天，後來擔心散發屍臭，找來「小三」林女一同到沙灘埋屍，行徑相當誇張。對此，桃園地院今召開羈押庭，將龍男裁准收押、而陳女諭令交保3萬元，主因若父母都收押禁見，擔心2歲女兒無人照顧。另外，林女則被諭知限制住居。

▲楊梅警方19日清晨在新屋海灘挖掘女嬰遺體。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園檢警19日偵訊龍姓夫妻外，也針對協助棄屍林姓女友人釐清案情，查出林女是龍男找來棄屍友人，經隔離偵訊後才知道林女是龍男「小三」，林女偵訊過程一度崩潰大哭，後坦承因喜歡龍男才願意協助棄屍。

此外，夫妻二人始終否認殺嬰，而桃檢20日凌晨訊認龍男、陳女2人涉嫌遺棄致死罪，犯罪嫌疑重大，屬5年以上有期徒刑重罪，且有事證足認有逃亡、串證之虞，已向法院聲請羈押禁見，林女則諭知限制住居。對此，桃園地院準將龍男收押、陳女部分則因擔心孩子無人照顧，因此讓她以3萬元交保。

另外，檢察官初步相驗女嬰遺體發現，女嬰後腦有多處傷痕，研判遭到外力致死機會較大，將於22日解剖釐清真正死因。此外，龍男與陳女供詞均否認有虐殺嫌疑，堅稱女嬰是摔落地面意外致死。

▲桃園市龍姓夫妻虐殺7月大女嬰致死案，女嬰陳姓母親偵訊前一臉虛弱表情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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