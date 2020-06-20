遇陌生男持刀架脖想搶包　女駕駛驚恐踩油門逆向衝...無辜2路人遭撞重傷

▲劉男持刀強押郭女搶劫，郭女開車往前衝撞倒2人、3輛車。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區19日下午4時許，一名男子持刀進入復興路路邊一輛轎車，用刀抵住女駕駛脖子喝令她往前開車意圖搶劫，女子見狀驚恐反抗，轎車一路蛇行衝入對向車道，撞倒路邊的2名民眾，最後再撞上3輛車後才停下。男子見到事跡敗露趕緊跳車逃逸，於19日晚間自行到派出所投案，全案將依強盜、傷害、公共危險及毀損罪嫌偵辦。

據了解，郭姓女子（23歲）當時將轎車停在復興路旁後在車上休息，突然間車門被劉姓男子（38歲）拉開，持刀鑽進副駕駛座，用刀抵住她的脖子喝令馬上開車。郭女受到驚嚇反抗，踩著油門往前蛇行。轎車衝入對向車道，撞上路邊一名正在等過馬路的14歲黃姓國中生，造成其頭部撕裂傷、腿部骨折被送往新光醫院急救；另外一名騎腳踏車經過的60歲陳姓婦人也無辜被撞，顱內出血被送往馬偕醫院急救仍未脫離險境。

▲婦人腳踏車遭撞變形，路邊停放的機車也被撞爛，地面還留下傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）

郭女開車撞倒2人後，再往前撞上3輛車後停下，劉男見到轎車因車禍動彈不得，發現行跡敗露趕緊跳車逃跑，還在副駕駛座留下犯案用的刀具。附近熱心民眾得知車禍原因，立即上前協助追捕，但劉男跑到一處大樓的地下室後便逃逸無蹤，只在附近巷口找到郭女被搶的包包。

目擊民眾表示，事發時有聽到巨大的撞擊聲，出來查看見到一名國中生遭撞飛約2公尺高後倒地，腳部變形倒在路面，頭上還有鮮血不斷流出，至於對面馬路上則有一名婦人騎腳踏車遭撞，臉部發黑失去意識，傷勢可能十分嚴重。至於開車的劉女在下車後神情驚恐，在路邊哭訴是被人持刀強押才會撞車。

▲劉男自行投案。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方獲報到場，除通報警消協助傷者送醫，同時在現場進行拍照採證，並調閱監視器追查犯嫌身份、行蹤。經調查發現劉男有搶奪前科，曾多次犯案被捕，於是派員在其位於新北市樹林區的戶籍地埋伏，並嘗試通知他到案說明。劉男自知法網難逃，在19日晚間8時許，自行前往板橋分局後埔所投案，警方已將他帶往蘆洲分局偵訊，但因拒絕夜間偵訊確切案情有待後續製作筆錄釐清。

蘆洲分局偵查隊隊長古新民表示，警方獲報後立即成立專案小組，使用新北市警局新建置的「雲龍系統」以車追人，鎖定犯嫌身份後派員追緝。劉嫌在19日晚間已自行到派出所投案，確切犯案動機及案發細節有待進一步訊問釐清，訊後將依照強盜、傷害、公共危險及毀損罪嫌移送法辦。

▲劉男犯案用刀械。（圖／記者游宗樺翻攝）

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