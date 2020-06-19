「冷氣吹不涼」開15分鐘爆炸！機器燒成焦黑殘骸　消防局曝關鍵

▲民眾發現冷氣吹不涼，「開啟後15分鐘」壓縮機爆炸起火。（圖／新竹縣消防局）

記者趙蔡州／綜合報導

天氣越來越熱，許多民眾已經開始吹冷氣消暑。新竹縣消防局表示，近期連續發生3起冷氣機起火事故，其中一名受害者發現冷氣吹不涼，「開啟後15分鐘」就發生室內機跳電，隨後室外壓縮機也直接爆炸起火，提醒民眾發現冷氣有異常故障，應立即關閉電源並請人維修，不要試圖硬開以免徒增起火危險。

新竹縣消防局19日表示，近期陸續發生3起住宅冷氣機火災，分別位於竹北市、湖口鄉及新埔鎮，其中2件是分離式冷氣室外機起火、另1件則是窗型冷氣機起火，均為中古冷氣機。根據火調科統計，新竹縣2年內冷氣機火災總共發生8件，冷氣機機齡介於8年至20年，型號則均不相同。

▲冷氣室外機殘骸，右側為壓縮機。（圖／新竹縣消防局）

新竹縣消防局指出，依發生在新竹縣竹北市的火災為例，受害民眾在火災前1周就發現「冷氣有吹不涼的情況」，火災當日開啟冷氣約15分鐘後，隨即發生室內機跳電，無法重啟冷氣的狀況，緊接著室外就傳出爆炸聲響，巡視後發現是室外機正在燃燒。

火調人員研判，事件是因為冷氣的壓縮機異常，同時未關閉供電迴路開關，導致室外機在異常且通電的狀態下爆炸起火，民眾若遇到冷氣不涼、面板顯示異常或故障，應立刻關閉電源，最好也將冷氣室內機電源插頭拔除，關閉冷氣室外機的供電迴路開關，再速洽專業人員進行檢修。

▲火調人員表示，壓縮機的電容器膨脹且有裂縫，顯示有爆炸的情況。（圖／新竹縣消防局）

新竹縣消防局提醒，冷氣室外機若因雨水滲漏、灰塵導致內部零件異常，一旦短路恐將引發火災，而冷氣機故障原因包含壓縮機故障、散熱系統異常等因素，需經專業人員判斷維修，民眾應該定期請專人保養、清潔冷氣機，除能節省電費，也可以延長冷氣機使用壽命，更能安心開啟冷氣度過盛夏。