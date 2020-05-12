醫護人員染疫風險高！全球人壽曝光「投保4大重點」：首重實支實付型醫療險

▲防疫風險高，全球人壽提醒醫護人員投保4大重點。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）衝擊，在防疫第一線的醫護人員，面對疑似案例必須隨時嚴陣以待，卻暴露於染疫的高風險環境中。全球人壽除了感謝醫護人員的辛勞，也提醒醫護人員投保醫療險有「4大重點」，建議投保首重實支實付型醫療險，再往上疊加重大傷病險、失能扶助險或其他如手術險、定期壽險、意外險等。

隨著醫療科技與時俱進，健保給付不見得能滿足病患對更優質醫療服務、最先進醫療技術的需求，全球人壽表示，過去很多保單都以壽險為主，但隨著新的醫療技術、藥物研發等出現，可能做完一個療程少則數萬元、多則數十萬元，保險的價值在此刻相形重要。

全球人壽建議，第一線醫護人員的醫療保障規劃，第一，絕不能缺少實支實付型醫療險，尤其目前正面臨高風險時刻，萬一因醫護工作而罹病，其所需的醫療費用難以預估，應多善用實支實付型醫療險的雜費項目填補風險，再以日額型醫療險作為輔助。

以全球人壽因應這次新冠肺炎疫情為例，若保戶住進隔離病房，將比照加護病房的給付標準，若保戶為因從事防疫相關工作的醫護人員而感染，還會額外加發慰問金，不僅讓保戶對自己的保障放心，還能安心工作。

第二，可投保重大傷病險。依據中央健保局重大傷病證明資格，涵蓋22類重大傷病、300多個細項，但不包含先天性疾病、遺傳性疾病、早產兒引起併發症及職業病在內，而重大傷病險是一次給付型的醫療險種，在取得重大傷病證明後，就可以獲得一整筆保險理賠，讓保戶可安心養病。

第三，醫護人員應當補強失能扶助險，因為醫護人員工時長、壓力大、日夜輪班機率高，如果不幸發生疾病或意外造成1至6級失能時，失能扶助險每月定額保險金就能派上用場，若每月可以填補3萬至4萬元的費用，讓家庭不因疾病頓失經濟支柱而造成生活困境，而需要長期照顧的部分也能擁有穩定的金流支援，分擔照顧壓力。

最後，若預算在足夠的情況下，全球人壽建議，還可透過手術險、定額壽險、意外險、意外醫療險等保障，讓保障一層一層向上堆疊分散風險；若預算不足，在實支實付型醫療險部分一定要做足保障，再來可依序考慮重大傷病險、失能扶助險等險種進行規劃。

▲全球人壽建議醫護人員投保內容。（圖／記者楊絡懸製表）