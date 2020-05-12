　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

醫護人員染疫風險高！全球人壽曝光「投保4大重點」：首重實支實付型醫療險

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲防疫風險高，全球人壽提醒醫護人員投保4大重點。（圖／全球人壽提供）

▲防疫風險高，全球人壽提醒醫護人員投保4大重點。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）衝擊，在防疫第一線的醫護人員，面對疑似案例必須隨時嚴陣以待，卻暴露於染疫的高風險環境中。全球人壽除了感謝醫護人員的辛勞，也提醒醫護人員投保醫療險有「4大重點」，建議投保首重實支實付型醫療險，再往上疊加重大傷病險、失能扶助險或其他如手術險、定期壽險、意外險等。

隨著醫療科技與時俱進，健保給付不見得能滿足病患對更優質醫療服務、最先進醫療技術的需求，全球人壽表示，過去很多保單都以壽險為主，但隨著新的醫療技術、藥物研發等出現，可能做完一個療程少則數萬元、多則數十萬元，保險的價值在此刻相形重要。

全球人壽建議，第一線醫護人員的醫療保障規劃，第一，絕不能缺少實支實付型醫療險，尤其目前正面臨高風險時刻，萬一因醫護工作而罹病，其所需的醫療費用難以預估，應多善用實支實付型醫療險的雜費項目填補風險，再以日額型醫療險作為輔助。

以全球人壽因應這次新冠肺炎疫情為例，若保戶住進隔離病房，將比照加護病房的給付標準，若保戶為因從事防疫相關工作的醫護人員而感染，還會額外加發慰問金，不僅讓保戶對自己的保障放心，還能安心工作。

第二，可投保重大傷病險。依據中央健保局重大傷病證明資格，涵蓋22類重大傷病、300多個細項，但不包含先天性疾病、遺傳性疾病、早產兒引起併發症及職業病在內，而重大傷病險是一次給付型的醫療險種，在取得重大傷病證明後，就可以獲得一整筆保險理賠，讓保戶可安心養病。

第三，醫護人員應當補強失能扶助險，因為醫護人員工時長、壓力大、日夜輪班機率高，如果不幸發生疾病或意外造成1至6級失能時，失能扶助險每月定額保險金就能派上用場，若每月可以填補3萬至4萬元的費用，讓家庭不因疾病頓失經濟支柱而造成生活困境，而需要長期照顧的部分也能擁有穩定的金流支援，分擔照顧壓力。

最後，若預算在足夠的情況下，全球人壽建議，還可透過手術險、定額壽險、意外險、意外醫療險等保障，讓保障一層一層向上堆疊分散風險；若預算不足，在實支實付型醫療險部分一定要做足保障，再來可依序考慮重大傷病險、失能扶助險等險種進行規劃。

▲全球人壽提醒「醫護人員投保4大重點」。（圖／記者楊絡懸製表）

▲全球人壽建議醫護人員投保內容。（圖／記者楊絡懸製表）

 
ET快訊
iPhone 12完整規格售價被爆料！有OLED Super
跨海投訴招名威歧視　當事陸生說話了！
黃秋生8年前就想當台灣人！「4途徑申請移民」…曝台5大優點：
被稱「最美慈善家」！性感美魔女詐財上億元　狼狽上銬羈押
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

醫護人員染疫風險高！全球人壽曝光「投保4大重點」：首重實支實付型醫療險

「低利率環境恐將長期持續！」磊山保經攜手英國保誠人壽　搶攻分紅保單與退休市場

台灣單親家庭「已破83萬戶」！康健人壽：可規劃低保費健康險　每年調整保障額度

資本市場回穩！南山人壽4月賺57.5億元「年成長50%」　累計前4月淨利年增45%

立院初審通過！　15歲以下兒童身故可領61.5萬保險金

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

兒童保單身故理賠喊修法　金管會擬採限額給付喪葬費...上限61.5萬元！

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

醫護人員染疫風險高！全球人壽曝光「投保4大重點」：首重實支實付型醫療險

「低利率環境恐將長期持續！」磊山保經攜手英國保誠人壽　搶攻分紅保單與退休市場

台灣單親家庭「已破83萬戶」！康健人壽：可規劃低保費健康險　每年調整保障額度

資本市場回穩！南山人壽4月賺57.5億元「年成長50%」　累計前4月淨利年增45%

立院初審通過！　15歲以下兒童身故可領61.5萬保險金

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

兒童保單身故理賠喊修法　金管會擬採限額給付喪葬費...上限61.5萬元！

女主播「太大」屢遭投訴：讓人分心　辭職後換跑道拍寫真

台股收盤重挫133點！蘋概三王齊跌2%　指數跌破10900點

翻唱《恰似你的溫柔》　陳瑽「隔空獻愛」給媽媽

中職／運彩看好樂天桃猿連勝　開出14.5大比分

「最強小三」韓素希一甩罵名　性感露腰代言運動品牌

「3D乳攝儀」鏡頭可移位　換姿勢方便！不用擔心硬擠弄痛乳房

偷吃慣犯受雇岳父切結「月領9千」　帶妹回家裸睡「太累請假」下場慘

用心對待「牠」就會回饋！免費供應學童鮮乳　斗南品牌「他里霧」搶鮮上市

中壢女店員代理超商店長　「刷卡費、偷香菸、拿現金」22萬元後落跑

村長同意採礦…村民不同意　宜蘭中華村7/4罷免投票！156票定生死

保險熱門新聞

台灣單親家庭「已破83萬戶」！康健人壽：可規劃低保費健康險

磊山保經攜手英國保誠人壽　搶攻分紅保單市場

立院初審通過！未滿15歲身故可領61.5萬保險金

資本市場回穩！南山人壽4月賺57.5億元「年成長50%」

醫護人員染疫風險高！全球人壽曝光「投保4大重點」

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了

一張表懂車禍調解官要看的單據

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

年輕優勢無痛規劃退休生活「定期定額+時間複利」

「保單死亡門檻」新制7月上路！保費將變貴最高30%

兒童保單身故理賠喊修法　金管會擬採限額給付最高61.5萬元！

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

車禍和解常無效　產險業會提告

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

更多熱門

相關新聞

不再靠天吃飯！《農保法》三讀通過

不再靠天吃飯！《農保法》三讀通過

為幫助農民降低風險，避免農業看天吃飯，農委會推動農業保險。農委會主委陳吉仲今（12日）在臉書上指出，「歷史時刻！農業保險法三讀通過」，未來將擴大農業保險的保障範圍，包括天然災害、疫病、蟲害及市場因素都可以開辦保險，讓農民安心生產農作物。

磊山保經攜手英國保誠人壽　搶攻分紅保單市場

磊山保經攜手英國保誠人壽　搶攻分紅保單市場

台灣單親家庭「已破83萬戶」！康健人壽：可規劃低保費健康險

台灣單親家庭「已破83萬戶」！康健人壽：可規劃低保費健康險

資本市場回穩！南山人壽4月賺57.5億元「年成長50%」

資本市場回穩！南山人壽4月賺57.5億元「年成長50%」

即／韓國瑜拋醫護全面篩檢確定喊卡！

即／韓國瑜拋醫護全面篩檢確定喊卡！

關鍵字：

全球人壽醫護醫療險保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面