「兩蔣日記」所有權！國史館告蔣家纏訟5年　判決出爐：部分國有部分私有　

▲國史館與蔣家後代為爭奪「兩蔣日記」纏訟5年，北院6月19日宣判。（圖為蔣中正／國史館）

記者羅志華／台北報導

蔣中正及蔣經國父子的「兩蔣日記」等文物，由蔣家第三代媳婦蔣方智怡於2005年，捐給史丹佛胡佛研究所後，再轉交給國史館，不料因天下文化及中研院近史所，於2010年想出版兩蔣日記，引來蔣經國孫女蔣友梅不滿，對蔣方智怡提告、主張日記應由蔣家後代共有，後來雖然撤告，但國史館為確認文物所有權、對蔣萬安等蔣家10多人提告，北院6月19日判決，「總統期間的文物為國有；非任職總統時期的文物為私有」。

蔣經國過世後，兩蔣日記由蔣家第三代蔣孝勇妻子蔣方智怡保管，於2005年交給美國史丹佛大學胡佛研究所保管、並逐步公開，但日記公開後，蔣家內部開始有不同聲音。

2010年天下文化及中研院研究所要出版兩蔣日記，成了蔣家內部衝突的爆發點，蔣經國孫女蔣友梅更將蔣方智怡告上法院，主張日記應為蔣經國後代9人共有，卻在宣判前撤告，但家族對日記處置仍沒共識。

後來蔣方智怡等7位家族成員，將日記所有權交給國史館，國史館為免再因爭奪日記所有權起糾紛，於2015年主張兩蔣日記屬總統文物，符合相關管理條例、應屬國有財產，對蔣家後代，包含現任立委蔣萬安、蔣友梅、蔣方智怡、蔣孝嚴等10多人提告，要確認「兩蔣日記」的所有權。

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